طاقمنا المونديالي يطير إلى موسكو

غادر طاقم التحكيم المونديالي بقيادة حكم الساحة محمد عبدالله حسن، يرافقه الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، صباح أمس، إلى موسكو عبر مطار دبي الدولي، للانضمام لمعسكر الاتحاد الدولي (فيفا) التحضيري للأطقم التحكيمية لبطولة كأس العالم 2018.

ويتضمن المعسكر مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية للحكام، إضافة لتقنية حكم الفيديو. وحرص أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، على وداع طاقمنا الدولي في المطار، وقال: نثق في طاقمنا المونديالي بقيادة محمد عبدالله حسن، وكنا في أوج فرحتنا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستدعاء الحكم المساعد الثاني حسن المهري للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم في روسيا، ليكتمل عقد طاقمنا الثلاثي، وليكون أول طاقم تحكيم إماراتي يدير مباريات في المونديال.