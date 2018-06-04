السويدي: الجزيرة لن يُفرط في فارس جمعة

أكد حمد الحر السويدي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، أن فارس جمعة مدافع الفريق، مستمر مع الفريق، وما زال عقده سارياً، مشيراً إلى أن النادي لن يفرط فيه، وقال: عدم مشاركة فارس جمعة في استحقاقات الفريق بالنصف الأخير من الموسم المنتهي، جاء بقرار المدرب السابق، تين كات، ولم يكن قراراً إدارياً، وحاولت الإدارة إقناع تين كات بمشاركة اللاعب، لكنه تمسك برأيه.

وأشار السويدي إلى وجود مشروع تبادل للاعب محمد عايض، بلاعب الوحدة سالم سلطان، لكن الوحدة لم يتوصل إلى حل نهائي مع عايض، ولا صحة لتوقيع الأخير مع الوحدة، أو انتقاله بشكل رسمي.

وتابع: سيتم التشاور في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لوجهة الفريق للموسم الجديد، وأؤكد أن الجزيرة سيكتفي بلاعبيه المواطنين، حيث إن الفريق يمتلك مجموعة شابة مميزة، إضافة إلى أصحاب الخبرات.

وأشار إلى وجود عروض من عدة أندية لضم رومارينهو، وقال: إذا كانت هناك استفادة مادية مجزية، ورضي اللاعب بذلك، فإن الجزيرة لن يمانع في انتقاله.