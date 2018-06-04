«SDI» بطل رمضانية الشارقة لكرة قدم الصالات

توجّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس فريق «SDI» معهد الشارقة للسياقة بطلاً للدورة الثالثة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الختامي لمنافسات الدورة التي نظمتها قناة الشارقة الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق إنذار ونال فريق ريتش تارغيت لقب بطولة تحت 14 سنة وتوج فريق ناشئة واسط وصيفا وسبورت فور أوول ثالثاً.

اهتمام كبير

وحضر حفل التتويج كلّ من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وطارق علاي النقبي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعيسى هلال الخزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم عبيد الحصان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، العقيد مبارك الرصاصي، نائب رئيس اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

تتويج «ريتش تارغيت» بلقب الناشئين

تتويج الأبطال

وسلّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، درع الوصافة والميدالية الفضية ضمن منافسات الكبار لفريق شرطة الشارقة، الذي قدّم مستويات كبيرة خلال البطولة، كما قلّد رئيس مجلس الشارقة للإعلام فريق إنذار درع المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما كرّم كلّ من اللاعب البرازيلي ثينك تيليس لاعب «SDI» جائزة هداف البطولة، واللاعب حسن الحنطوبي لاعب «SDI» جائزة أفضل حارس، فيما توّج لاعب شرطة الشارقة البرازيلي رودريغو كسافير كأفضل لاعب في البطولة.

استثمار ناجح

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «نؤكد في ختام الدورة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، أن إمارة الشارقة باتت فضلاً عن كونها حاضنة للفنون والثقافة، واحدة من المدن التي تستثمر بأبنائها والاستفادة من طاقاتهم بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تدعونا دوماً إلى الاهتمام بالمواهب وتخصيص مناسبات تسهم في صقلها وتنميتها خدمة لحاضر ومستقبل الوطن».

رعاية كريمة

وتابع رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «استطاعت البطولة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، منذ انطلاقتها حتى الآن أن تجمع على ميدان منافساتها خيرة الشباب وألمع النجوم الذين استطاعوا وخلال أيام الحدث أن ينقلوا صورة تليق بمستوى الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة لما يتحلون به من أخلاق عالية وروح تنافسية أوصلت البطولة إلى مستويات مرموقة، ومما لا شك فيه أن الجهود الواضحة التي بذلتها مؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية خلقت بيئة مثالية لجموع الشباب خلال الشهر الفضيل ليعبروا عن مواهبهم ويتنافسوا بعزيمة وإصرار على تحقيق الفوز ما يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها في سبيل إثراء الواقع الرياضي في الإمارة».

ملتقى عالمي

ومن جانبه قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «أسدلنا الليلة الستار على ختام مشهد كرويّ جمع فيه أكثر من 250 لاعباً محترفاً من الكبار والناشئين، والذي استطاع من خلاله الشباب الموهوب أن يحدد معالمه ويرسم له لوحة زاهية استثمرت الشهر الفضيل في التنافس الشريف والروح الرياضية العالية، وهذا ما يجعلنا في قناة الشارقة الرياضية نتباهى بهذه الطاقات التي استطاعت أن تحقق غايتها وتقدم مستويات كروية كبيرة جعلت من البطولة محط اهتمام كبير لهم ولجميع اللاعبين الأجانب الذين حرصوا على المشاركة وتقديم مستويات كبيرة».

مستويات مشرفة

وتابع العوبد: «فوز فريق «SDI»الوافد الجديد للبطولة بعد تقديمه مستويات مشرفة خلال المنافسات، يعكس مدى اهتمام جميع اللاعبين ومن مختلف الأندية والفرق المحلية بالمشاركة بالدورة وتقديم خبراتهم وقدراتهم على أرضية منافساتها، ويمكننا القول إن البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن حققت ما نتطلع إليه حيث استطاعت أن تجمع ألمع النجوم الشبابية للتنافس على نيل لقبها، وهذا ما يجعلنا نحرص على مواصلة الجهود تلبية لنداء عشّاق الكرة من لاعبين وجماهير تركوا بصمتهم الكبيرة واللافتة خلال البطولة لنكون شركاء في الارتقاء بواقع الرياضة المحلية».

إشادة

عيسى هلال: بطولة ناجحة

عيسى هلال

قال عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بأن البطولة باتت تجمعاً رياضياً ناجحاً في شهر رمضان المبارك، ووصلت إلى نسختها الثالثة وهى تحمل كل جديد، وهو دليل نجاحها، لأنها تتطور عن كل نسخة، وتحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وشهدت النسخة الحالية ميلاد بطولة تحت سن 14 سنة، وهي منافسة تصقل المواهب.

بطولة

عبدالله بالحصا: كسبنا التحدي

جانب من التتويج | البيان

أكد عبدالله عامر بالحصا إداري فريق معهد الشارقة للسياقة «SDI» المتوج بلقب النسخة الثالثة لرمضانية الشارقة لكرة قدم الصالات أنهم كسبوا التحدي أمام فريق شرطة الشارقة القوي بفضل الروح الاحترافية التي تحلى بها اللاعبون في الملعب وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني بدقة مع احترام كامل لفريق شرطة الشارقة فكان التميز والفوز باللقب الغالي.

خالد العبيدلي.. هداف الناشئين من دون تكريم

خالد العبيدلي

سجل لاعب «ريتش تارغيت» للناشئين خالد محمد العبيدلي 11 هدفاً ضمن بطولة تحت 14 سنة وكان الكل يتوقع أن يتم تتويجه في حفل الختام بلقب هداف البطولة في فئته لكن وضح أن اللجنة المنظمة لم تدرج جوائز تميز لفئة الناشئين حيث تم تكريم افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطولة لفئة الرجال فقط بجانب جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم، حيث حصل فريق الإس دي أي على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما نال شرطة الشارقة جائزة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألفاً لفريق الإنذار، أما في ما يخص منافسات الناشئين فخصصت اللجنة جائزة مالية قيمتها 50 ألفاً لفريق ريتش تارغيت، و30 ألفاً لناشئة الواسط.

«شرطة الشارقة».. بطل متوج في قلوب الجماهير

خسر فريق شرطة الشارقة لقب النسخة الثالثة لدورة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات أول من أمس، لكنه كسب الاحترام والجماهيرية الكبيرة، التي ساندت ودعمت الفريق بما قدم من مستويات لافتة للأنظار رغم أنها مشاركته الأولى في البطولة، وهو ما أكده جابر أسد الأميري إداري فريق شرطة الشارقة.

من تتويج فريق شرطة الشارقة وصيف البطل | البيان

خبرات

وتابع الأميري: كنا نتطلع للفوز باللقب الغالي في أول ظهور لنا في البطولة لكن هذا هو حال كرة القدم فوز وخسارة ونتقبل الخسارة بروح رياضية ونتشرف بأن فريقنا كسب قاعدة جماهيرية كبيرة دعمته بقوة خاصة في المواجهة النهائية التي كانت بمثابة استفتاء حقيقي، لما قدم الفريق خلال مسيرته في البطولة وهو تتويج لهذه الجهود ويحفز لتقديم الأفضل في النسخ المقبلة.

نجاح

وتوجه الأميري بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة للبطولة وهى رعاية قادتها للنجاح وباتت تجمعاً رياضياً متكاملاً، يسهم في تطور كرة قدم الصالات في الدولة، خاصة بعد إضافة بطولة لفئة تحت 14 سنة، وهو الأمر الذي يؤكد أنها بطولة شاملة، تكتشف وتصقل المواهب، وليست تنافسية موسمية فقط.

جهوزية

فيما أكد عدنان محمد حسن مدرب فريق شرطة الشارقة أن الفريق كان مرشحاً بقوة للفوز بلقب النسخة الثالثة والفريق دخل لمواجهة أول من أمس بروح معنوية وجاهزية عالية ليكون عند حسن ظن من رشحوه للتتويج باللقب، لكن الفريق لسوء الحظ تعرض لهدف سريع في الثواني العشر الأولى من المباراة فتأثر به وحاول الدخول مجدداً إلى أجواء المباراة وتعويض الهدف مبكراً إلا أن الفريق الآخر نجح في إغلاق الطريق وقاد المباراة لمصلحته.