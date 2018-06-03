أحمد بن محمد يثمن دور الشركات في دعم شباب الأهلي دبي

ثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي، دور الشركات الراعية، لما يمثله ذلك من دعم للنادي، وأشاد سموه بدور الرعاة في المساهمة بإنجاح مسيرة الأندية، وتوفير مزيد من مقومات وإمكانات الدعم لفرق ونشاطات الأندية الرياضية والشبابية لمختلف الألعاب، وهو ما ساهم في تطوير الألعاب، وتوسيع قاعدتها، وزيادة اهتمام الشباب والنشء والإقبال عليها.

أحمد ومنصور بن محمد بحضور سعيد الطاير خلال التوقيع | البيان

وأكد سموه أن هذا الدور، يعبّر تعبيراً واضحاً عن عمق انتماء هذه المؤسسات والشركات، ووفائها للمجتمع، وواجباتها ودورها في التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر والرعاية المستمرة، جزء لا يتجزأ من مسيرة النهضة الحضارية والشاملة في ربوع الدولة، في ظل قيادتنا الحكيمة، وفِي جميع المجالات.

جاء ذلك، بمناسبة تجديد عقود الرعاية التسويقية لفرق شباب الأهلي دبي، التي شهدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، مع عدد من الشركات والجهات الراعية للموسم الرياضي المقبل 2018 -2019، وهي شركات نخيل العقارية، ماي دبي، وعزيزي العقارية، وبحضور كل من سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، وعلي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، وميرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي.

.. وخلال توقيع عقد الرعاية مع ميرويس عزيزي | البيان

بدوره، جدد مجلس إدارة مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي، الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد، وجميع الشركات الراعية لهذه الجهود النبيلة، والرعاية الكريمة لمسيرة النادي، ما يشكّل حافزاً وتشجيعاً لجميع اللاعبين والإداريين وأعضاء وجماهير النادي الوفيّة، في السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.