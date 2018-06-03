تغييرات إدارية مرتقبة في الوصل

ترددت أنباء داخل نادي الوصل عن تغيير إداري وشيك في مجلس إدارة النادي، وذلك بعد تلويح العديد من أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة، عقب وداع الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة، حيث وصل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونهائي كأس الخليج العربي، وأنهى دوري الخليج العربي في المركز الثالث.

ويعيش مجلس إدارة نادي الوصل، ظروفاً صعبة، عقب الاستقالات الأخيرة التي لوّح بها عدد من أعضاء مجلس الإدارة أول من أمس، وكان أولهم ماجد عبيد الله، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، الذي أعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث قال: «إخواني.. شكراً على الوقت الجميل الذي قضيناه معاً، وسامحوني إذا قصرت، الله يوفقكم، وداعاً».

وعقب إعلان مشرف فريق الوصل لكرة القدم ماجد عبيد الله استقالته رسمياً من مجلس إدارة النادي ترددت أنباء عن تقديم عضو مجلس إدارة النادي وليد الشيباني استقالته، لينبئ الأمر عن توالي المزيد من الاستقالات خلال الساعات المقبلة.