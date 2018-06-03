إسدال الستار على بطولة النادي المصري الليلة

تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة الثانية من بطولة النادي المصري بالعين الرمضانية لكرة القدم، والتي جاءت برعاية كريمة من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان وأقيمت منافساتها بمناسبة «عام زايد».

وتشهد المباراة النهائية مواجهة مرتقبة بين فريقي الجالية المغربية بطل النسخة الأولى والخزنة وذلك في الساعة العاشرة والربع مساء على ملعب كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين. ومن المنتظر أن تكون الإثارة حاضرة بقوة نظراً لما يضمه الفريقان من عناصر متميزة وقدما معاً مستوى فنياً رائعاً قادهما في نهاية المطاف إلى بلوغ حلم معانقة اللقب. ويأتي اللقاء النهائي مغربياً بحتاً، حيث يتكون فريق الخزنة أيضاً من مجموعة من اللاعبين المغاربة.

وكان فريق الجالية المغربية قد انتزع بطاقة النهائي بعد تفوقه على منافسه فريق النادي المصري بالعين في مباراة الدور نصف النهائي والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكانت البطاقة الثانية من نصيب فريق الخزنة أحد أقوى الفرق المشاركة عقب تغلبه على فريق نعمة بنتيجة 4- 3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادلهما بهدف لكل فريق.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز مادية قيمة وكأساً وميداليات ذهبية وفضية للفائزين الأول والثاني بالإضافة إلى كأس وميداليات برونزية لصاحب المركز الثالث وثلاث جوائز أخرى تقدم إلى أفضل لاعب في البطولة والهداف وأفضل حارس مرمى .