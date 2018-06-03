بطولة الشرق تصل إلى محطة نصف النهائي

تواصلت الإثارة في بطولة الشرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الثانية عشرة والتي ينظمها أبناء خورفكان تحت شعار «عام زايد»، حيث تنطلق اليوم مباريات نصف النهائي بعد أن أسفرت مواجهات دور الثمانية عن تأهل فريق الشرق إلى نصف النهائي وتأهل أيضا سد الرفيصة ، ودريم تيم وصنطي . واليوم تقام مباراتان في المربع الذهبي تجمع الأولى الشرق في مواجهة سد الرفيصة يعقبها لقاء صنطي ودريم تيم.

بدوره أكد خالد مراد الرئيسي المشرف العام اكتمال كافة الترتيبات للأدوار النهائية وحفل الختام مع تخصيص جوائز قيمة سيتم السحب عليها من قبل الجمهور مع توجيه الدعوة لنجوم الكرة ورموز الحركة الرياضية للمشاركة في هذه التظاهرة، وتتويج الفائزين وإجراء سحوبات ومسابقات وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، معرباً عن سعادته بالإقبال الكبير والتنافس القوي الذي تشهده البطولة التي تعد الأقوى والأقدم على مستوى الساحل الشرقي وتدخل عامها الثاني عشر بفضل الحماس والإصرار من الجميع مما يؤكد على استمرارها السنوي من منطلق إثراء روح التنافس بين الشباب واكتشاف المواهب الكروية علاوة على إحياء ليالي رمضان، مشيداً بالمبادرات المجتمعية والمحاضرات التوعوية، التي تم تنظيمها على هامش البطولة، ومقدماً الشكر إلى عبيد الخميري راعي الدورة على الدعم والرعاية كما خص بالشكر مجموعة الرئيسي الراعي الفخري وكل المؤسسات التي تدعم البطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.