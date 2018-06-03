المربع الذهبي لبطولة كلباء ينطلق اليوم

تقام اليوم مباراتا المربع الذهبي لبطولة كلباء الرمضانية بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية، وتجمع المباراة الأولى فريقي الأوائل للرياضة بحماة الوطن، فيما يلتقي في الثانية أرض السلام للمقاولات بمجموعة الزعابي، وفيما يتعلق بنتائج مباريات دور الثمانية، فقد تمكن حماة الوطن من تحقيق الفوز على كلباء بنتيجة 3 - 2، وحصل طلال خميس على جائزة أفضل لاعب، وفي المواجهة الثانية تمكن الأوائل للرياضة من حسم مواجهته أمام القنرز عبر ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي على وقع التعادل بهدفين لكل فريق، ونال حميد الماس جائزة أفضل لاعب، وفي اللقاء الثالث تمكن أرض السلام من التأهل إلى المربع الذهبي بعد تحقيقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق سعود بالحاج، وتوج خالد الشحي بجائزة أفضل لاعب، ونجح فريق مجموعة الزعابي في أن يصبح رابع أطراف المربع بعد أن تمكن من الإطاحة بمنافسه من فريق كانو بركلات الترجيح بعد مباراة سيطر عليها التعادل، وتلاعبت بأعصاب الجمهور حتى حسمها فريق مجموعة الزعابي لصالحه، ونال إبراهيم سرحان جائزة أفضل لاعب، أدار المباريات الحكم يحي الملا. بدوره أشاد علي المراشدة المنسق الإعلامي بالتغطيات الإعلامية والصحافية للبطولة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة راضية تماماً عن سير البطولة.