محمد المري: النتائج تعكس قوة بطولة مكتوم بن راشد

تصل بطولة سباعيات مكتوم بن راشد الرمضانية الكروية مساء اليوم محطتها قبل الختامية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للنسخة الثامنة من البطولة المقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويسدل الستار مساء غد، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وشهدت البطولة في ساعة متأخرة من مساء أمس مواجهتي نصف النهائي، وجمعت حامل اللقب شرطة دبي مع الفهود وبن درويش مع فريق إبراهيم المعروف.

وأكد اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بشرطة دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سباعيات مكتوم بن راشد، إن النسخة الحالية هي الأكثر تنافسية بتاريخ البطولة، في ظل النتائج التي سجلت على مدار الدورين الأول وربع النهائي، وقال: إن خروج فرق، كانت مرشحة للمنافسة على اللقب من دوري المجموعات، يعكس القوة التنافسية التي شهدتها النسخة الثامنة في حدث غير مسبوق بتاريخ البطولة الرمضانية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة من اللجان العاملة في البطولة في مواصلة حصد النجاحات، والاعتماد على مواصلة الارتقاء عاماً بعد عام في كافة الجوانب.

العنصر المواطن

وأضاف: شكل توجه الداعم ومؤسس البطولة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بأن تقتصر المشاركة في البطولة على العنصر المواطن حصراً، عاملاً بارزاً في المكتسبات التي حققتها البطولة، خاصة أن النسخة الحالية تشهد كماً غير مسبوق من مشاركة فرق تزخر بلاعبين دوليين سابقين سبق لهم حصد إنجازات كبيرة مع المنتخبات الوطنية تنافسوا جنباً إلى جنب مع لاعبين من دوريي أندية المحترفين والدرجة الأولى، ما شكل ركيزة قوية في تسجيل مباريات على مستوى عالٍ وتقديم وجبة كروية دسمة.تعاقب الأجيال

وتابع: تبرز أهمية البطولة كونها نجحت منذ انطلاقتها عام 2011، في جمع أجيال متعاقبة من نجوم الكرة الإماراتية، بداية من جيل مونديال التسعين الذي سبق لهم التواجد ضمن قوائم الفرق المشاركة، وصولاً لأبناء الدولة من لاعبي الأندية الحاليين، وصولاً لعناصر الصف الثاني في الأندية الذي يمثلون مستقبل الكرة الإماراتية كما أن البطولة تسلط الضوء على المواهب المواطنة.

واعتبر المري أن تواجد 9 فرق جديدة من 19، يقدم مثالاً على النجاح في استقطاب مزيدٍ من الشباب المواطن، خصوصاً أن المستوى الفني للبطولة الحالية يعد الأقوى منذ انطلاق هذه الفعالية في 2011.

الثنائية

وأكد المري أنه لم يسبق في تاريخ البطولة نجاح فريقٍ في حصد الثنائية، وهو أمر إيجابي، وقال فريق شرطة دبي المدافع عن لقبه يسعى لهذا الإنجاز.

شراكة

الكشف عن كأس النسخة الثامنة

حرص عبد الرحيم العوضي، رئيس مجموعة ليدر سبورت، على الكشف عن كأس النسخة الثامنة بصورة مبكرة، بجانب ميداليات البطولة، وقال: الشراكة مع البطولة الممتدة منذ تأسيسها تعود لحرص مجموعة ليدر سبورت على المشاركة في جميع التظاهرات الرياضية بصورة عامة، وهذه الفعالية على وجه التحديد، إضافة إلى تقديم الجوائز العينية لجمهور هذه البطولة.

المري وبن غليطة وعدد من مسؤولي البطولة خلال عرض الكأس | البيان

وأضاف: نعمل بصورة سنوية على تقديم كأس جديدة بالصورة ذاتها التي حرصنا خلالها في أمسية الربع نهائي بالكشف عن كأس النسخة الثامنة التي تم تصميمها في إحدى كبرى دور التصميم الإيطالية، إضافة إلى الميداليات البرونزية والفضية والذهبية التي ستمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.دبي - البيان الرياضي

10

تصدر فريقا شرطة دبي والمعروف المجموعتين الأولى والثانية برصيد 10 نقاط، وفازا على شرطة أبوظبي وليدر سبورت على الترتيب في ربع النهائي بضربات الترجيح وتأهل فريقا بن درويش والفهود، من المجموعة الثالثة، وتصدر بن درويش المجموعة بالعلامة الكاملة «12 نقطة»، وجاء الفهود وصيفا (9نقاط) وفازا على فريقي راشد بن عمار و(88) على الترتيب في ربع النهائي.دبي - البيان الرياضي

مطر غراب: البطولة فرصة لاكتساب الخبرات

أشاد محمد مطرغراب النجم الكروي السابق في النادي الأهلي والمنتخب الوطني والمحلل الرياضي بالمستويات التنافسية التي تشهدها بطولة مكتوم بن راشد، وأوضح أن البطولة تعد فرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرات وإبراز مواهبهم خاصة في ظل مشاركة اللاعبين القدامى أصحاب الخبرات بالمنتخب الوطني سابقاً والأندية بدوري الخليج العربي. وأشار إلى أنه يتابع فعاليات البطولة منذ سنوات طويلة حيث مرت بمراحل مختلفة وهي في تطور مستمر وتدرجت في مستوياتها الفنية من عام لآخر واكتسبت سمعة طيبة ووصلت لدرجة عالية من التفوق من حيث التنظيم والتحكيم والمستوى الفني وخاصة بتواجد كوكبة من اللاعبين القدامى والشباب، وقال: البطولة تبرز اللاعبين أصحاب المواهب والمهارات.

المري يكرم مطر غراب بحضور بن غليطة | البيان

تنظيم

وأضاف: اكتسب القائمون على البطولة من الناحية التنظيمية، خبرات متراكمة من استمرارية البطولة وإشرافهم على منافساتها وإخراجها بكل نجاح وبكفاءة متناهية، وتجب الإشادة بنادي ضباط شرطة دبي مستضيف البطولة على ملاعبه والذي قدم كل الدعم اللوجيستي لإنجاحها.

وأكد أن البطولة تعتبر ترويحية للمشاركين فيها والمتابعين لها خاصة وأنها تقام في فصل الصيف وخلال فترة الراحة الطويلة من البطولات الرسمية لا بد أن يمارس اللاعبون الرياضة خلالها بكافة أشكالها مع التأكيد على عدم الإصابات والأخطاء لأن معظم اللاعبين من المحترفين والشباب الواعدين والمستقبل أمامهم لهذا لابد من الحيطة والحذر، والدورات الرمضانية توطد الألفة بين المشاركين فيها وتكسبهم المزيد من الصداقات والعلاقات الطيبة في ظل العديد من الألعاب الرياضية الممارسة خلال الشهر الفضيل التي تستوعب الرياضيين من الأندية والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا ليس على مستوى الدولة فقط بل على المستويين الخليجي والعربي.

علي ربيع: جهود مقدرة للجنة المنظمة

وجه علي ربيع اللاعب السابق لأندية الرمس، والإمارات، وكلباء، والمدافع في النسخة الحالية عن ألوان فريق شرطة أبوظبي الشكر للجنة المنظمة لسباعيات مكتوم بن راشد الكروية،على الجهود المقدرة في سبيل استمرار نجاح البطولة، وقال: وصول البطولة في نسختها الثامنة والحفاظ على النجاحات التي تحققت لم يكن يتحقق إلا بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المنظمة، وخصوصاً أن المستوى الفني للبطولة في تطور مستمر وهو ما أكدته مباريات النسخة الحالية في ظل مشاركة فرق تضم نخبة من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين بجانب أندية دوريي المحترفين والدرجة الأولى. وأضاف: سبق لي المشاركة مع فريق العاصمة في النسخة الأولى، يمكن بوضوح اكتشاف مدى التطور الكبير الذي شهدته البطولة بعد وصولها النسخة الثامنة.

وأشار ربيع إلى أن مشوار فريق شرطة أبوظبي في البطولة جاء تصاعدياً، بعد خسارتين في أولى مواجهات دوري المجموعات قبل أن يحصل الفريق على انسجامه المطلوب الذي عاد بتحقيق انتصارين كانا كفيلين ببلوغ ربع النهائي.

وحول خروج فريقه من ربع النهائي قال: فريقنا قدم مباراة كبيرة أمام فريق شرطة دبي حامل اللقب وعلى ارضه ووقف منافساً قوياً حتى الرمق الأخير وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي مثلت نهائياً مبكراً بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان للركلات الترجيحية والتي انحازت في النهاية لمصلحة أصحاب الأرض وقدمنا التهنئة لفريق شرطة دبي، وبصراحة استفدنا كثيراً من المشاركة في البطولة.