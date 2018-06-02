«رويال أ» بطل سباعيات كرة القدم للسيدات

توج فريق «رويال أ»، بلقب سباعيات كرة القدم للسيدات، ضمن بطولة زايد الرياضية في نسختها الثانية والعشرين، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي شهدت مشاركة 9 فرق محلية وعالمية.

وحل فريق «رويال ب» في المركز الثاني والمنتخب الوطني في المركز الثالث، وسلمت حورية الطاهري المدير الفني بلجنة كرة قدم السيدات، والاسترالية تينا بافلوفا مدير الأنشطة بنادي الضباط، لاعبات فريق «رويال أ» كأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد فوز الفريق في النهائي الذي أقيم أمس الأول بملاعب نادي الضباط، على فريق «رويال ب» بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هداف البطولة

وفازت نوف العنزي لاعبة المنتخب الوطني بلقب هداف البطولة، ونالت ميثاء جبارة لاعبة فريق «رويال أ» جائزة أفضل لاعبة، بينما حازت كلوي من فريق «رويال أ» بجائزة أفضل حارسة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة صاعدة إلى شهد خالد لاعبة المنتخب الوطني. وشهدت المباراة النهائية حضوراً جماهيرياً رائعاً، أضفى المزيد من الأجواء الحماسية التي سيطرت على اللقاء، إذ حرصت الجماهير التي شهدت اللقاء في ملاعب نادي الضباط على تشجيع الفريقين طوال المباراة، وهو ما حفز اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن خلال المباراة، واللافت للنظر أن الجماهير كانت من الجنسين.

جانب من مباراة النهائي | البيان

اللقب الثاني

وكان فريق «رويال أ» الذي حقق لقبه الثاني في بطولة زايد الرياضية، بعد تتويجه ببطولة خماسيات كرة القدم قبل أيام قليلة، في الفوز بلقب البطولة بتفوقه على شقيقه فريق «رويال ب» بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستطاع فريق منتخب الإمارات «أ» بتحقيق المركز الثالث بالفوز على فريق سما للخيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشادت حورية الطاهري المدير الفني في لجنة كرة قدم السيدات، بالنجاح الذي حققته النسخة الحالية من بطولة سباعيات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية، مؤكدة أن البطولة جاءت مميزة وقدمت أدوارها ما يليق بالإسم الذي يحمله الأولمبياد الرمضاني.

مدارس مختلفة

وقالت حورية: البطولة جمعت عدداً من بلدان العالم في أبوظبي، عبر المدارس الكروية المختلفة في كرة قدم السيدات من القارة الأوروبية وأفريقيا، إلى جانب فرق من الدولة والمنتخبين «أ» و«ب»، وهذا جعل المستوى الفني أعلى والمنافسة إيجابية، بحيث استفادت جميع الفرق التي شاركت من الناحية الفنية، واكتسبت خبرات أعلى بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأشارت إلى أن مثل هذه المباريات، توفر فرصة الاحتكاك للاعبات المواطنات ضد نجمات الأندية العالمية، وتساهم في تطور كرة القدم للسيدات في الدولة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتخبات.

دور كبير

وثمنت الطاهري جهود اللجنة المنظمة العليا للاولمبياد، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، ودوره الكبير في دعم وتعزيز نجاح البطولة، وقالت: اللجنة المنظمة العليا قامت بجهود كبيرة في تطوير بطولة زايد الرياضية التي جاءت هذا العام في ثوب مختلف وهي تحمل اسماً غالياً وعزيزاً علي قلوب الجميع، واللجان العاملة في البطولة قامت بمجهودات كبيرة في الجوانب التنظيمية كما أن المستويات الفنية للنسخة الحالية جاءت مميزة على صعيد خماسيات وسباعيات السيدات.

سعادة بالبطولة

على صعيد متصل أعربت تينا بافلوفا، عن سعادتها بما تحققه بطولة زايد بشكل عام، ومسابقات السيدات على وجه الخصوص، معتبرة أن البطولة منحت كرة القدم النسائية المساحة الأكبر بين الألعاب الأخرى، من خلال تنظيم مسابقتين «خماسيات وسباعيات».

وأشادت بالمستويات الفنية العالية التي قدمتها الفرق المشاركة، واعتبرت أن الجميع خرج بفوائد كبيرة من المشاركة، التي جاءت متميزة من كل الفرق، وهنأت تينا أصحاب المراكز الأولى، وتمنت التوفيق لبقية المشاركين في المستقبل.

تنافس قوي

أكدت نوف العنزي لاعبة منتخب الإمارات، والفائزة بجائزة هداف البطولة، أن البطولة شهدت تنافساً قوياً في جميع مراحلها، وهي تعود بالفائدة على لاعبات المنتخب، خاصة أن الاحتكاك كان أمام فرق عالمية لها وزنها في كرة السيدات.

وأعربت نوف عن سعادتها بفوزها بلقب الهداف، في ظل وجود أسماء كبيرة ولامعة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة سوف تحفزها لتقديم الأفضل مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

مشوار ناجح

أعربت ستيفاني ألنبر لاعبة فريق «رويال أ»، عن سعادتها البالغة بالفوز وتتويج الفريق بلقب سباعيات كرة قدم السيدات، مؤكدة أن الفريق استطاع أن يحقق هدفه عبر مشوار ناجح في البطولة انتهى بختام سعيد أمام «رويال ب».