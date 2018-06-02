مواجهتا نصف نهائي «الدوائر الحكومية» اليوم

تشهد ملاعب بلدية دبي مساء اليوم السهرة الكروية قبل الختامية لبطولة كأس زايد الرمضانية للدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، والتي انطلقت في 22 مايو الماضي بمشاركة 8 فرق مثلها اكثر من 130 لاعباً فوق سن ال (43) سنة من موظفي دوائر حكومة دبي، بإقامة مباراتين مصيريتين تسعى أطرافها الأربعة للفوز الذي يمنحهم عبور دور نصف النهائي للبطولة إلى المباراة النهائية للبطولة والمقرر اقامتها بعد غد.

وستكون الساعة العاشرة والربع موعداً لانطلاق المباراة الأولى والتي تجمع بين فريق شرطة دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق هيئة الطرق والمواصلات وصيف المجموعة الثانية، وتعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية ويلتقي فيها فريق هيئة صحة دبي متصدر المجموعة الثانية مع فريق بلدية دبي وصيف المجموعة الثانية.

الترتيب

وعقب مسيرة من الإثارة والتحدي شهدها الدور الأول للبطولة وضمن مباريات المجموعة الأولى منح فارق الأهداف الصدارة لفريق شرطة دبي، والوصافة لفريق بلدية دبي ولكل منهما 7 نقاط من فوزين وتعادل، وحل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً برصيد 3 نقاط ودائرة الأراضي رابعاً بدون رصيد.

وضمن مباريات المجموعة الثانية غرد فريق هيئة صحة دبي بالصدارة برصيد 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة وحل فريق هيئة الطرق والمواصلات ثانياً برصيد 6 نقاط وفريق دائرة الشؤون الإسلامية ثالثاً برصيد 3 نقاط وفريق الدفاع المدني رابعاً بدون رصيد.

جدارة

وحقق فريق هيئة صحة دبي المركز الأول بختام الدور الأول للبطولة ضمن مجموعته الثانية بفوزه الثالث أول من أمس على فريق الدفاع المدني بدبي الذي لم يحضر للمباراة ضمن الوقت القانوني والمحدد ضمن لوائح البطولة ليعلن حكم المباراة بدر ناصر عن فوز فريق هيئة الصحة 3 ـ ‏‏0.

فوز

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول ولحساب المجموعة الثانية حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً عريضاً على فريق دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ومنح الفوز وصافة المجموعة الثانية لفريق هيئة الطرق وبلوغ دور نصف النهائي للبطولة، وسجل رباعية الفوز كل من أسامة حسني 3 أهداف وإبراهيم رجب هدفاً، وسجل الهدف الوحيد لفريق دائرة الشؤون الإسلامية عصام عمارة.