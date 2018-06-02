«الشرطة» ينازل «SDI» على اللقب اليوم

تختتم اليوم منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويأتي الختام بلقاء فريقي شرطة الشارقة ومعهد الشارقة للسياقة «SDI».

وكان فريق ريتش تارغيت توج أمس بلقب منافسات الناشئة تحت 14 سنة، ضمن، بفوزه على فريق سبورت فور أول بنتيجة (1-5)، فيما حل «ناشئة واسط» وصيفاً بفوزه على البركان بنتيجة عريضة (12-1)، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات الرجال، انتزع فريق إنذار المركز الثالث بعد فوزه على حامل اللقب الإمبراطور بنتيجة (8 ـ 2).

قمة

وفي مستهل اللقاء النهائي الذي كشف عن هوية الفائز بلقب منافسات الناشئة، خاض كل من سبورت فور أول وريتش تارغيت صراعاً كروياً متميزاً منذ بداية الدقائق الأولى التي شهدت إضاعة العديد من الفرص المحققة، لتسفر بعدها هجمة واعدة عن إحراز اللاعب مايد موسى هدفاً بالخطأ في مرماه لمصلحة ريتش تارغيت، ليستمر إيقاع المنافسة ويقترب الريتش خطوات نحو انتزاع اللقب، لتمنح الدقيقة الثامنة الهدف الثاني الذي وقع عليه اللاعب سالم الخنبشي، اتبعه زميله خالد العبيدلي مضيفاً ثالث الأهداف، ليسجل اللاعب ناصر محمد عمر الهدف الأول لسبورت فور أول وينهي معه الشوط.

تميز

ومع بداية الشوط الثاني للقاء، ضاعف الريتش من هجماته على مرمى سبورت فور أول، لتسفر واحدة من الهجمات عن تسجيل اللاعب سيف الحمادي الهدف الرابع، أتبعه زميله خالد العبيدلي مضيفاً الخامس والثاني له شخصياً ليتصدر سجل الهدافين، ويسدل الستار على نتيجة اللقاء بإحراز ريتش تارغيت لقب المنافسة على حساب سبورت فور أول الذي حل ثالثاً بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

رعاية

وتوجه طارق سالم الخنبشي مدير فريق ريتش تارغيت بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة للدورة، ولقناة الشارقة الرياضية التي نظمت الدورة بنجاح ولإضافتهم فئة تحت 14 سنة في النسخة الثالثة وكانت إضافة ناجحة وتنم عن فكر تطويري يهتم بالمواهب لتصبح البطولة منصة لاستقطاب المبدعين في سن مبكرة وتتيح لهم فرصة الصقل عبر تنافسية جادة وقوية وفي روح رياضية مثالية في الشهر الفضيل، ومثمناً التفاعل الكبير مع البطولة، سواء من الجماهير أو القيادات الرياضية على مستوى الدولة، وهو شيء يؤكد أن البطولة باتت ملتقى سنوياً رياضياً، من شأنه أن يسهم في تطور كرة الصالات، والتي تحظى بدعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي.

روح جماعية

وكشف الخنبشي عن سر تميز فريق ريتش تارغيت في أول ظهور له في الدورة وتحقيق لقب النسخة الأولى بأنه الجماعية والعمل، وقال الخنبشي: بات الفريق أسرة واحدة من أفراد عدة كل يؤدي دوره في إطار المجموعة، ونفخر بأن لدينا جهازا فنيا ممتازا يقوده المدرب حازم خالد محمود ومساعده سعيد محمود سلامة ومدرب الحراس أسامة العبيدي والإداري إبراهيم الهرمودي، ولا ننسى دور المعالج سعد منير سعفان، فيما كان اللاعبين نجوما ساطعا يترجمون رؤية الجهاز الفني في الملعب إلى إبداعات قادت الفريق بنجـاح إلى منصـــة التتويج.

بوابة الفوز

أكد حازم خالد محمود مدرب فريق ريتش تارغيت انهم نجحوا في خطف لقب النسخة الأولى بفضل تعاملهم باحترام مع جميع الفرق، وعدم استسهال أي مباراة، واعتبار جميع المباريات في البطولة على أنها نهائي للبطولة، وهي الفلسفة التي حرص أن يؤكدها للاعبين قبل كل مباراة أن احترام الفرق الأخرى هو بوابة الفوز عليها.