العميد يُتوج بلقب بطولة حميد بن عمار

توج فريق العميد بطلاً لفئة الصغار لبطولة الشيخ حميد بن عمار الكروية الرمضانية في نسختها الخامسة، التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بعد فوزه على فريق قروب 65 في نهائي مثير حسمه العميد بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بملعب أكاديمية كواترو بعجمان، وسط حضور جماهيري كبير.

وحرصت اللجنتان العليا والمنظمة على تكريم المتميزين بعد نهاية المباراة في أجواء احتفالية بحضور أحمد الفورة رئيس اللجنة العليا، ويحيى خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة وتم تكريم اللجان المنظمة الذين أخرجوا البطولة بمستوى رائع، كما تم تكريم الحكام والطاقم الطبي، وأفضل اللاعبين والإداريين وتكريم الفرق الأربعة الأولى التي وصلت للدور نصف النهائي، وهي: فريق العميد البطل، قروب 65 الوصيف، البركان صاحب المركز الثالث، وفريق احمد المرحوم احمد الوسيم، الرابع.

وأقيمت بطولة حميد بن عمار هذا العام من فئتين «كبار وصغار» بمشاركة 18 فريقاً للكبار و8 فرق للصغار.

وأوضح يحيى خلف المطروشي، أن فعاليات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، أصبحت تقليداً سنوياً تتنافس فيها مجموعة مميزة من محبي رياضة كرة القدم بعد النجاح الذي تحقق على مدار 5 سنوات.

مشيراً إلى أن تزايد عدد الفرق المشاركة قاد اللجنة المنظمة لإقامة تصفيات قبل الشهر الكريم، ساهمت نتيجتها في الشكل المميز للنهائيات على مستوى فئتي الكبار والصغار، وقال: البطولة جزء من فعاليات رائعة تزخر بها إمارة عجمان في الشهر الفضيل.