خماسيات كرة الرجال تدخل مراحل الحسم

تقام اليوم، مباراتا الدور نصف النهائي من خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال.

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهتين قويتين من العيار الثقيل، إذ تجمع المواجهة الأولى التي تقام في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، بين فريقي أدنوك ومركز الدكتور فراس، ويواجه فريق بن حمودة للسيارات نظيره فريق الشيخ طحنون بن سعيد في المباراة الثانية، في الساعة الحادية عشرة مساءً. وكانت مباريات الدور ربع النهائي من البطولة قد خلت من أية مفاجآت وتأهلت الفرق المرشحة إلى قبل النهائي، إذ شهدت المباريات الأربع تسجيل 17 هدفاً، بمعدل 4.25 أهداف في المباراة.

فوز أدنوك

ونجح فريق أدنوك حامل لقب النسخة الماضية، وأحد أقوى المرشحين للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، في حجز مقعده كأول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على فريق سيرتا بنصف «درزن»، إذ تسيد لاعبو أدنوك المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، وأمطروا مرمى فريق سيرتا بسداسية نظيفة، وضعت الفريق كأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة.

وفي المباراة الثانية في ربع نهائي البطولة، أكد فريق بن حمودة تفوقه، وأنه عازم وبقوة على المنافسة على اللقب، بعد أن تخطى فريق وحدان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ورغم خسارة فريق وحدان بثلاثية، إلا أن النتيجة لم تعكس مجريات اللقاء الذي شهد ندية وإثارة كبيرتين، إذ أنهى «بن حمودة» الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب مانو في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول «وحدان» العودة في النتيجة، ونجح في السيطرة على الكرة، وتشكيل ضغط هجومي قوي على المنافس، إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، فيما اعتمد لاعبو «بن حمودة» على الهجمات المرتدة، ونجح الفريق في تسجيل هدفين إضافيين، بفضل خبرة لاعبيه من أعضاء المنتخب المصري لكرة الصالات، الذي يملك باعاً طويلاً في البطولات الكبرى، وشارك من قبل في منافسات كأس العالم لكرة الصالات، وكأس القارات، وكأس الأمم الأفريقية.

تألق بيرومي

وقاد محمد بيرومي نجم فريق الدكتور فراس، فريقه إلى تحقيق فوز مستحق على حساب مركز نيوكاسل الطبي، وسجل «هاتريك» في المباراة التي انتهت لمصلحة الدكتور فراس بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتألق بيرومي بشكل لافت للنظر، وتمكن من قيادة فريقه إلى الدور نصف النهائي بعدما سجل هدفاً في الشوط الأول منح فريقه التقدم، وفي الشوط الثاني أضاف الهدفين الثاني والثالث، رغم محاولات فريق نيوكاسل الذي لاحت له بعض الفرص للتسجيل، إلا أن رعونة مهاجميه لم تترجمها إلى أهداف.

كما تأهل إلى نصف النهائي فريق الشيخ طحنون بن سعيد، بعد أن تخطى بسهولة فريق المدفعجية السوداني بالفوز برباعية نظيفة، إذ قدم لاعبو فريق الشيخ طحنون أداءً قوياً، وبرهنوا على تفوقهم على لاعبي المنافس بفضل فارق الإمكانيات الفنية التي صبت في مصلحة فريق الشيخ طحنون.

ترشيح

يعد فريقا أدنوك وبن حمودة أبرز المرشحين لبلوغ المباراة النهائية، عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريقان منذ بداية البطولة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان تأهلا من المجموعات بالعلامة الكاملة.