نهائي «خماسيات» المؤسسات الليلة

تأهل فريقا شرطة أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت، إلى نهائي مسابقة خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، المقامة ضمن بطولة زايد الرياضية، الذي يقام في الحادية عشرة مساء اليوم على ملعب الخيمة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وتسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي أدنوك والظفرة.

وجاء تأهل شرطة أبوظبي في مشهد الختام، بعد فوزه على منافسه القوي أدنوك (حامل اللقب) بنتيجة 6 ـ2 في المباراة الأولى لنصف النهائي، التي جرت أول من أمس على ملعب الخيمة الرياضية، بعد مباراة مثيرة من الطرفين. كما حجز فريق جهاز حماية المنشآت مقعده في النهائي، بعد فوزه الكبير على منافسه الظفرة في المباراة الثانية لنصف النهائي أمس الأول بنتيجة 6 - 5، في مباراة لم تقل إثارة عن المواجهة الأولى، وحظيت مباراتا نصف النهائي بحضور جماهيري أضفى أجواء حماسية على المباراتين.