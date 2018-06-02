الشعب للعقارات وشو ستور إلى ربع نهائي «رمضانية الفرجان»

تنطلق غداً مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم في نسختها السابعة في الصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وضمن فريق شو ستور بلوغ ربع النهائي إثر تفوقه على فريق مستشفى الشيخ خليفة التخصصي 4-3، بينما تأهل فريق الشعب للعقارات إلى الدور ذاته بعدما تفوق على حساب عائلة غلام 6-1.

وأوضح سالم حسن النعيمي، مدير البطولة أن وصول المنافسة إلى مرحلة الدور ربع النهائي يعزز الإثارة القوية من الفرق المتأهلة إلى هذا الدور بالرغبة الكبيرة في تعزيز الحظوظ للدفاع عن فرص التتويج باللقب، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلت من القائمين على أمر التنظيم للبطولة بقيادة خلف سالم إسماعيل بن عنبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وبقية أعضاء اللجنة، خصوصاً أن الشعار الذي رفعته اللجنة المنظمة «الإمارات انتماء وعطاء» انطلاقاً من القيم الإنسانية والمبادئ الرائعة التي مثلت الأساس الذي نستمد منه الروح العالية لخدمة الوطن وعكس الصورة المشرفة عن دوره الحضاري والإنساني.