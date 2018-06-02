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النصر والشارقة يفاوضان خميس إسماعيل

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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دخلت أندية عدة دائرة المفاوضات الجادة للاستفادة من خدمات، خميس إسماعيل لاعب وسط شباب الأهلي دبي في الموسم المقبل، وتتردد الأنباء أن النصر والشارقة، في مقدمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب. يذكر أنه، يتبقى موسم واحد من تعاقد خميس مع شباب الأهلي دبي، لا بد من موافقة ناديه على انتقاله، في الوقت الذي يملك فيه النادي، 6 لاعبين يلعبون في نفس المركز بوسط الملعب.

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