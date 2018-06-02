«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يحتفل بمرور 3 سنوات على تأسيسه

كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كافة مدربيه في رياضات التايكوندو والكراتيه والجودو في نهاية الموسم الرياضي، وأشاد بما تحقق من نشر لرقعة الألعاب الدفاعية على مستوى إمارة الشارقة طوال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمه النادي في مقره بمدينة الشارقة وحضره عبدالعزيز النومان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد علي ماجد نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس حسين التفاق ونورة الحمر وعبدالله حاتم وأيوب لشكري المدير التنفيذي للنادي، بجانب حضور كافة المدربين والمدربات والكوادر الإدارية والإشرافية والموظفين وتبادلوا التهاني بشهر رمضان الكريم. وبعد تناول الإفطار على مائدة واحدة التقى عبدالعزيز النومان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الجميع وهنأهم على مرور ثلاث سنوات على تأسيس النادي وإنشائه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.