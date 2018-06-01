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حمدان بن محمد يشكّل مجلس إدارة شركة شباب الأهلي دبي

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:

أحمد بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإدارة بحضور منصور بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالله البسطي وسامي القمزي ومحمد المري وهشام القاسم وأحمد بن حميدان وبقية الأعضاء | تصوير: محمد هشام

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي دبي لكرة القدم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. جاء ذلك وفقاً لما عرضه على سموه، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، تزامناً مع الاجتماع الأول لمجلس إدارة شباب الأهلي الذي عقد أمس في أبراج الإمارات.

ويتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة نشاط كرة القدم في نادي شباب الأهلي.

 

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