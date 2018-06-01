الرميثي: انتقال سلطان إلى الجزيرة لم يُحسم

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، أن صفقة انتقال المدافع سالم سلطان إلى نادي الجزيرة لم تحسم بعد، ولا تزال في طور المناقشات، مشيراً إلى أن سالم سلطان أحد الخيارات من المدافعين في الصفقة التبادلية مع الجزيرة، لانتقال محمد عايض إلى صفوف الوحدة اعتباراً من الموسم المقبل.

وأوضح الرميثي الموقف بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين في الوقت الحالي، أن الاتفاق قد تم على كل التفاصيل بشأن انتقال محمد عايض للوحدة، وذلك بموافقة اللاعب والجزيرة، وتم الاتفاق على كل الشروط ويتبقى فقط التوقيع وإكمال إجراءات إنهاء اللاعب بعض الموضوعات العالقة مع ناديه الجزيرة.

ونتمنى أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف: «شروط الصفقة طلب الجزيرة لاعباً مدافعاً مقابل عايض، ومازالت هناك خيارات أمامنا في نادي الوحدة، وقد أبلغنا بالفعل المدافع سالم سلطان أنه أحد هذه الخيارات، ونحن نعتز باللاعب الذي قدم الكثير لنادي الوحدة.