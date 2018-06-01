شرطة الشارقة و«SDI» إلى نهائي «رمضانية الشارقة»

كشفت لقاءات نصف النهائي عن هوية المتأهلين إلى المباراة الختامية لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات.

حيث ضرب كلّ من شرطة الشارقة، و«SDI»،موعداً كروياً في المواجهة الأخيرة بعدما أهلت ركلات الترجيح الشرطة على حساب الإمبراطور حامل لقب الدورة الماضية.

فيما عرقل «SDI» قوة وعزيمة إنذار بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وتختتم أحداثها على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي غداً (السبت).

من جانبه، ثمن العميد خليفة المري رئيس اللجنة الرياضية في شرطة الشارقة المستوى الرفيع والروح الرياضية والتنافس القوي الشريف الذي ظهرت به الفرق المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات خاصة في مواجهات أول من أمس في نصف نهائي الدورة رغم قوة التنافس إلا أن الروح الرياضية كانت هي السائدة .

ومتقدماً بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الشارقة لما قدموه من مستوى رائع أثمر عن الترقي للمواجهة النهائية غدا السبت.

لقب

فيما اكد عبد الله عامر بالحصا إداري فريق معهد الشارقة للسياقة «SDI» أن فريقه بات على بعد خطوة واحدة من معانقة لقب النسخة الثالثة في أول مشاركة له وهو انجاز بحد ذاته الوصول إلى المباراة النهائية، لكن الفريق يتطلع إلى الفوز باللقب في مواجهة فريق شرطة الشارقة القوي وهو الآخر يسعى للتتويج في أول ظهور له وهو طموح مشروع للفريقين.

مشيرا إلى جاهزية فريقه وعدم وجود نقص أو إصابات أو إيقافات وهو أمر يدعو للاطمئنان ودخول لقاء الغد بثقة كاملة.

ختام

واعتبر أحمد الطاهر مدير فريق الإمبراطور حامل اللقب أن فريقه بطل غير متوج لما قدم من مستويات متميزة في كافة جولات البطولة وليس في مواجهة أول من امس أمام فريق شرطة الشارقة، وهو يفخر بالمشاركة في دورة تحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، لذا المشاركة بحد ذاتها شرف كبير ومتوجهاً بالشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري لفريقه ومؤكدا الحفاظ على الفريق للمشاركة في النسخة المقبلة من الدورة.

مسك

كما جدد جابر أسد الأميري إداري فريق شرطة الشارقة، ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه على تتويج الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل قيادات شرطة الشارقة في دعم وتحضير الفريق إلى الفوز بلقب النسخة الثالثة لدورة الشارقة الرياضية في أول مشاركة لهم فيها ومشيداً بجميع الفرق المشاركة خاصة التي وصلت إلى نصف النهائي .

مؤكداً بأنها جميعاً تستحق التتويج بلقب البطولة فهي قدمت مستويات متميزة ورائعة ولكن في النهائية لابد من فريق واحد يتوج باللقب.

بطولة

في حين، وصف عدنان محمد حسن مدرب فريق شرطة الشارقة الدورة بأنها بطولة ناجحة وقدمت خدمة كبيرة لكرة قدم الصالات وهو أمر يدعو للفخر بغض النظر عن هوية الفريق الفائز بالبطولة لأن الأهم أن البطولة حققت أهدافها وباتت منصة لاستقطاب المواهب ورعايتها وشرطة الشارقة تفخر بأن تكون جزءاً من هذا المشروع الكبير ومؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة الغد والتتويج باللقب الغالي وان يكون لهم شرف مصافحة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة.