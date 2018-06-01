مباراتان في «رمضانية الفرجان» في رأس الخيمة الليلة

تتواصل مساء اليوم مباريات بطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم برأس الخيمة في نسختها السابعة تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء» والتي تقام في صالة المنطقة التعليمية .

وذلك بإقامة مباراتين بين ولفز بابكرز للدراجات وكرم البلوشي للنقليات، في حين يخوض التراس جونن مواجهة مهمة أمام النادي الأردني ضمن المجموعة الرابعة لحسم مصير التأهل إلى الدور ربع النهائي الذي ينطلق بعد غدٍ الأحد بمباراتين بين مقهى مراكش والريادة للعقارات والجوكر والبرق.

وشهدت الجولة الماضية أمس الأول تأهل الجوكر إثر تصدره المجموعة الأولى والريادة للعقارات ثاني المجموعة الثانية بعدما خيم التعادل 1-1 على المواجهة المثيرة التي جمعتهما في صراع المنافسة على التأهل، بينما انسحب فريق البركان أمام مركز شباب الغيل واعتبرته اللجنة المنظمة خاسراً صفر-2، حيث قاد المباريات الحكم تركي الزعابي بينما كان المعلق أحمد الرفاعي نجم الأمسية في التعليق على المباراتين.