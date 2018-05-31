حمدان بن محمد يكلف منصور بن محمد رئاسة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك وفقا لما عرضه على سموه، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي تزامنا مع الاجتماع الأول لمجلس إدارة شباب الأهلي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات.

ونص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بأن يضم مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم كلا من سامي بن ضاعن القمزي وإبراهيم عبدالملك محمد وخالد بوحميد ويعقوب بن عيسى بن ناصر السركال وعلي الحباي وعبد المجيد حسين وسعيد راشد الهلي وجمال زعل المهيري.

ويتمتع المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة نشاط كرة القدم في نادي شباب الأهلي، كما يمارس كافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي وعقد تأسيس الشركة وفقا للوائح والقرارات الصادرة عن النادي، ويرفع تقريرا دوريا بأعماله إلى مجلس الإدارة.

كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي قرارا يقضي بضم عصام الحميدان إلى عضوية مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد قرارا بإنشاء قطاع تنظيمي متكامل يشرف على كافة الألعاب الجماعية والفردية في النادي ويدار من خلال مجلس إدارة يتولى تخطيط وتنظيم وإدارة برامجه ويتمتع بموازنة مالية وتنظيم إداري مستقل يسمى " قطاع الألعاب الرياضية".

وأصدر سموه قرارا بتشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية لنادي شباب الأهلي برئاسة محمد أحمد المري وعضوية طلال الشنقيطي وعامر الجسمي وعدنان العبار وماجد سلطان سليمان وسعد عوض المهيري ومنصور بوعصيبة وماجد مصطفى أهلي على أن يتمتع مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة أنشطة كافة الألعاب الرياضية التنافسية ما عدا كرة القدم في نادي شباب الأهلي، كما يمارس كافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي ولائحة عمله وفقا للوائح والقرارات الصادرة عن النادي ويرفع تقريرا دوريا بأعماله إلى مجلس إدارة النادي.

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي قرارا بتسمية هشام القاسم رئيسا للشركة الاستثمارية "مؤسسة دبي لإدارة الأصول " وتضم في عضويتها محمد الحسيني وراشد العوضي، والتي تتولى الاشراف على ادارة الاصول والاستثمارات في النادي، ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وأعرب سمو رئيس نادي شباب الأهلي عن أمنياته بالتوفيق لشركة كرة القدم وقطاع الألعاب الرياضية ولمؤسسة دبي لإدارة الأصول بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة لنادي شباب الاهلي بأن يكون مؤسسة رياضية متكاملة بنجاحها وعلامة مضيئة محليا وعربيا وقاريا.

كما أثنى سموه على الجهود المبذولة من مجلس إدارة النادي برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة وثمنها سموه غاليا في ظل المساعي الرامية إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمستقبل النادي وأن يضيف "شباب الأهلي" إلى الرياضة الإماراتية مزيدا من الإنجازات المأمولة.

وكان الاجتماع الأول لمجلس إدارة شباب الأهلي انعقد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم .. واطلع المجلس في اجتماعه الأول على التقرير المقدم حول دمج الأندية الرياضية في دبي ونتائج العمل والتقرير المالي حول النادي حتى تاريخه.

وأشاد مجلس الإدارة بدور اللجنة العليا للدمج في انجاز المهام الموكله اليها وجهودها في مواجهة وتخطي العديد من التحديات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

كما اطلع المجلس على تقرير مؤسسة دبي لادارة الاصول الذراع الاستثماري للنادي حول اصول وخطط المؤسسة الاستثمارية .. واشاد سموه بالدور الكبير لرئيس واعضاء المؤسسة وأهمية دور المؤسسة في تحقيق طموحات وتطلعات قيادة النادي.

وتقدم سمو رئيس مجلس إدارة شباب الأهلي بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد على الثقة التي أولاها سموه لفريق العمل لتولي مهمة إدارة دفة نادي شباب الأهلي.. مؤكدا أن الهدف المرجو دائما والذي يصبو اليه النادي هو أن يحقق الإنجازات الرياضية التي تضاف لرياضة الامارات وان يشكل لاعبو فرقه رافدا للمنتخبات الوطنية إسهاما في رفع راية الامارات خفاقة في المحافل الرياضية الدولية.

كما تقدم رئيس وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي ولنائب الرئيس المهندس مطر الطاير على جهوده في دعم اعمال اللجنة العليا للدمج وتسهيل العديد من التحديات.