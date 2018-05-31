«أدنوك» و«شرطة أبوظبي» يتصدران بطولة المؤسسات الحكومية

رفع فريق أدنوك رصيده إلى 6 نقاط في بطولة خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، ضمن بطولة زايد الرياضية، بعد اعتباره فائزاً على فريق دائرة المالية 3 ـ صفر، لعدم حضور الأخير في الزمان والمكان المحددين، واستضاف ملعب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي أول من أمس، مباراتين في المجموعتين الأولى والثانية لحساب الجولة الثانية من المنافسة، وبعد أن تعذر قيام المباراة الأولى بسبب عدم حضور فريق دائرة المالية لمواجهة فريق أدنوك، وتعذر، أيضاً، قيام المباراة الرابعة لغياب فريق بلدية أبوظبي عن مواجهة فريق شرطة أبوظبي اعتبر الأخير فائزاً بنتيجة 3 ـ صفر ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط.

وفاز فريق الظفرة على فريق شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 4 ـ1 لحساب المجموعة الأولى، وبهذه النتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع أدنوك في صدارة المجموعة الأولى، فيما بقي شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في مباراتين. ونجح فريق جهاز حماية المنشآت في تحقيق فوزه الثاني في المجموعة الثانية وتغلب على فريق مجلس أبوظبي الرياضي 6 - 4 في مباراة مثيرة.