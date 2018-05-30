«فيفا» يستدعي حسن المهري لمونديال روسيا

استدعي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكمنا الدولي المساعد حسن المهري لينضم إلى الطاقم التحكيم الإماراتي الأساسي بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله حسن، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، للمشاركة في إدارة منافسات مونديال روسيا 2018، الذي ينطلق 14 يونيو المقبل، ويغادر طاقم التحكيم الأحد المقبل متوجها إلى موسكو للدخول في أجواء المونديال رسمياً من خلال سيمنار تقيمه لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.