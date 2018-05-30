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شباب الأهلي ـ دبي يتعاقد رسمياً مع النقبي

المصدر:
  • دبي - إيهاب زهدي
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تعاقد نادي شباب الأهلي دبي رسمياً مع عبدالله النقبي قادماً من نادي الظفرة في ثاني صفقات النادي من اللاعبين المواطنين، بعد التعاقد في وقت سابق مع أحمد العطاس مهاجم الجزيرة في صفقة انتقال حر.

يعد عبدالله النقبي أحد أبرز لاعبي وسط الملعب الذين تألقوا في الموسم الأخير ضمن دوري المحترفين ، عندما شارك مع الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

سعى الوصل مع نهاية الموسم إلى الإبقاء على النقبي بين صفوفه بشكل دائم، إلا أن أندية النصر والشارقة وشباب الأهلي دبي رغبوا كذلك في الحصول على خدمات اللاعب، وقدم شباب الأهلي دبي العرض الأفضل ليظفر بالصفقة التي سعى للحصول عليها، وتمكن أخيراً من الظفر بها ليستفيد من خدمات لاعب وسط الملعب المميز لينضم إلى تشكيلة شباب الأهلي دبي الساعي إلى التتويج بالألقاب في الموسم الجديد .

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