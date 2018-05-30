«بالوتيلي» حديث الوصلاوية

بات لاعب عجمان المدافع حسن زهران، حديث عدد من جمهور الوصل الذي تمنى عودته إلى صفوف «الإمبراطور» مجدداً، بعد أن التحق اللاعب بصفوف عجمان الموسم الماضي إثر قرار إدارة الفهود في ذاك الوقت التخلي عن عدد من اللاعبين، كان أبرزهم حسن زهران، نظراً لعدم توافر الميزانية، ما اضطر اللاعب وقتها إلى المغادرة.

ومؤخراً نشر زهران شبيه «بالوتيلي» صورة له، وهو يتجول في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث يتميز زهران بالأناقة وارتداء الملابس المميزة، وجاءت التعليقات من قبل محبيه لتطالبه بالعودة لصفوف الوصل مجدداً، خصوصاً أن معاناة «الإمبراطور» في خط الدفاع مستمرة، وعلق بعضهم على الصورة قائلاً:«تعال الوصل محتاجلك»، بينما أشاد البعض بمهارات حسن زهران الكروية، متمنين له التوفيق في المواسم المقبلة.