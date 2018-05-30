جوريتش: طموحاتي كبيرة مع بني ياس

أكد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب بني ياس، عقب تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي أمس، أنه يمتلك طموحاً كبيراً لتحقيقه مع «السماوي»، وأنه وافق على تدريبه بقناعة وثقة تامة، ذاكراً أن الفريق يمتلك عناصر جيدة، وأنه سيبحث مع الإدارة ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر.

وذكر جوريتش «49 عاما»، أنه تلقى عدداً من العروض وفضل التعاقد مع بني ياس، لأن النادي يتميز بوجود إدارة طموحة، وأنه اكتشف ذلك من خلال المفاوضات في الأيام السابقة.

مهمة صعبة

وأشار مدرب السماوي إلى صعوبة المهمة التي تنتظره، مؤكداً أن هناك الكثير من التحديات التي يجب أن يجتازها بنجاح مع لاعبيه. وأضاف: كرة القدم لعبة جماعية، وبتهيئة الأجواء والإخلاص في العمل فإننا يمكن أن نحقق كل أهدافنا.

وأثنى جوريتش على تطور الكرة الإماراتية، وقال إنها تتقدم بخطوات واثقة، وتتميز بالفنيات والتكتيك العالي. وأشار المدرب الكرواتي إلى أن شعاره العمل دائماً، ذاكرًا أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق لتطوير مستويات لاعبيه، ومعالجة نقاط الخلل، ولايوجد شئ صعب في كرة القدم، وبني ياس بإمكاناته قادر على مواجهة كل خصومه بندية.

أجواء المنافسات

بدوره قال سالم جريب الحارثي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، إن اللجنة الفنية رأت التعاقد مع المدرب كرونسلاف، لأنه يتمتع بسيرة ذاتية جيدة، ويعرف أجواء المنافسات في الكرة الإماراتية، وهم على قناعة بأنه قادر على تقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة، ونفى الحارثي مفاوضات المدربين الذين ترددت أسماؤهم خلال الأيام الماضية وقال: كنت أقرأ العديد من الأسماء وأسمع بها لأول مرة في مواقع التواصل الإجتماعي، لم نفاوض أي مدرب بخلاف جوريتش والحمد لله نجحنا في التعاقد معه.

وعن ملف اللاعبين الأجانب قال رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس إن اللجنة الفنية حصرت مجموعة من اللاعبين، ولكننا سنتشاور مع المدرب لمعرفة رأيه والبدء في إكمال الصفقات.

سيرة ذاتية

يتمتع المدرب كرونسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له الفوز كمدرب بلقب الدوري الكرواتي 3 مرات، وفاز بالكأس مرة واحدة في بلاده، كما فاز بكأس الدوري الكرواتي مرة، وشارك كمدرب في دوري أبطال أوربا مرتين، بجانب تدريبه للنصر السعودي مؤخراً، وإشرافه على تدريب المنتخب السعودي الرديف في كأس الخليج التي أقيمت مؤخراً بالكويت.

تطور

أكد جوريتش أن الدوري الإماراتي من الدوريات القوية ويشارك به فرق كبيرة، ومنافسته القوية تساعد في تطور مستوى اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات الخارجية