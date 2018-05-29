الظفرة يتعاقد مع المغربي عطوشي 3 سنوات

أعلن نادي الظفرة تعاقده مع المغربي الدولي محمد أمين عطوشي لاعب الوداد، «26 عاماً» في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، بديلاً لمواطنه عصام العدوة، وهو الاجنبي الثالث بالفريق بعد الأوروغوياني ميليسي والبرتغالي غوديس.

وقدم الظفرة اللاعب للإعلام أول من أمس وأكد صالح المزروعي رئيس مجلس الإدارة، أن العطوشي إضافة للفريق، ويتمتع بسيرة جيدة ، مشيراً إلى إكمال ملف الأجانب بالتعاقد مع اللاعب الرابع قريباً.

وعبر عطوشي عن سعادته بالانضمام للظفرة متمنياً أن يشكل إضافة للفريق، وأكد معرفته بالفريق ذاكراً أن وجود عدد من نجوم الكرة المغربية في دوري الخليج العربي كان حافزاً له للانضمام إلى الظفرة.