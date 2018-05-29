ريبيرو يقترب من العودة إلى دورينا

يقترب البرازيلي ايفرتون ريبيرو، من العودة إلى دورينا من بوابة أحد أندية العاصمة، قادماً من فلامينغو البرازيلي، والذي انتقل للعب في صفوفه بالموسم الماضي، وكان ريبيرو أحد نجوم دورينا عندما لعب في صفوف شباب الأهلي دبي في الموسمين الماضيين، بعد التعاقد معه 4 سنوات بداية من مايو 2015، وكان وقتها لاعباً في صفوف المنتخب البرازيلي الأول، وساهم في تحقيق شباب الأهلي دبي، عدداً من الألقاب، إلا أنه، قرر فجأة العودة إلى بلاده نهاية الموسم قبل الأخير، للحصول على فرصة الانضمام إلى «السامبا» للمشاركة في المونديال، ولكن طموحه لم يتحقق ليعود مجدداً للبحث عن فرصة للاحتراف الخارجي.