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الكرواتي كرونسلاف مدرباً لبني ياس

المصدر:
  • أبوظبي - البيان الرياضي
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أعلن نادي بني ياس تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف غوريتش مدرب النصر السعودي الذي قاد الأخضر في «خليجي 23» بالكويت، لمدة عام، وتم تقديم المدرب في مؤتمر صحفي، أمس، بحضور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، الذي أكد أن اختيار كرونسلاف جاء بعد دراسة دقيقة لعدد كبير من الخيارات. وأشار المدرب الكرواتي إلى أن لديه طموحات كبيرة لتحقيق العديد من الإنجازات مع «السماوي».

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