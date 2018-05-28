«SDI» يواجه «البيان».. و«النجوم» أمام تحدي «إنذار»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تتواصل اليوم بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، في نسختها الثالثة، والتي تنظمها قناة الشارقة، وضمن مرحلة الثمانية الكبار «ربع النهائي»، بمباراتين، الأولى في تمام العاشرة، وتجمع بين فريقي «SDI» والبيان، وفي الثانية يلتقي النجوم وإنذار، لتتوقف المنافسة مساء الغد، وتتواصل بعد غد الأربعاء، ضمن مواجهات نصف النهائي.

مواجهة صعبة

وفي المواجهة الأولى، تعتبر بمثابة تحدٍ خاص بين فريقي البيان ومعهد الشارقة للسياقة SDI، وذلك نسبة لتقارب مستويات الفريقين، فهما من الفرق التي كانت مرشحة بقوة من قبل الخبراء للوصول إلى الدور الثاني ونصف النهائي، حيث يضمان لوامع نجوم كرة قدم الصالات من داخل وخارج الدولة، ويلعب معهد الشارقة بقيادة كل من «سعود جمعة الكعبي، محمد عبد الله فدعق، ثينك تيليس، طاهر حسن عبيد، جابر صفر شاه مراد، حمدان عبد الله الكثيري، عمر عبد الله صالح، ويليماز اوليفرا، حبيب غلوم إبراهيم، حسن علي حسن، جميل منصور جميل، هاشم صفر شاه مراد، عمر علي سالمين».

جاهزية البيان

فيما يخوض فريق البيان لقاء اليوم بجاهزية كاملة وصفوف مكتملة، بقيادة المدرب منصف بن محمد ساسي، ويلعب له كل من «عقيل أحمد أكرم آل علي، مايد علي عبد الله، مورير فييرا، مشعل علي محمد، أحمد سيف أحمد، حسين مال الله، نواف بن خميس، جاسم سيف إبراهيم النعيمي، أحمد محمد جمعة، ليمان لاكور، منصور عبد الله خميس، عثمان سالم خلفان الهامور».

تحضيرات لوجستية

وأكد راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية، على تحضيرات لوجستية مضاعفة لمباريات الدور الثاني ونصف النهائي والمواجهات النهائية، لمواصلة مسيرة التميز، حيث تم مضاعفة عدد كاميرات البث المباشر أو نقل الكواليس وغيرها، لأن البطولة دخلت في أدوارها الحاسمة، وهى تحظى بنسب متابعة عالية، ومشاهدة كبيرة، تستحق مزيداً من الاهتمام، وتقديم ما يرضي المتابع، سواء داخل صالة نادي الشارقة المغطاة، أو المشاهدين عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية.

متنفس كروي

فيما أشاد المقدم في شرطة الشارقة، الكاتب الصحافي، مبارك الرصاصي، بتنظيم قناة الشارقة الرياضية لبطولة خاصة في كرة القدم للصالات، وهى تعتبر متنفساً احترافياً للاعبي كرة الصالات بالدولة، وعلى مستوى مجلس التعاون، في ظل مشاركة عدد كبير من لاعبي دول مجلس التعاون.

تميز عالمي

وقال إن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب، خاصة من البرازيل، وعدد من الدول الأوروبية، يعد مكسباً فنياً لهذه البطولة، التي باتت ملتقى سنوياً لكرة الصالات، ولها شهرة مدوية داخل وخارج الدولة، رغم أنها في نسختها الثانية، ولم يمضِ على انطلاقتها سوى عام، وهو نجاح يحسب لقناة الشارقة الرياضية، التي أكدت احترافيتها في التنظيم،

وثمّن التفاعل الكبير مع البطولة، سواء من الجماهير أو القيادات الرياضية على مستوى الدولة، وهو شيء يوكد أن البطولة باتت ملتقى سنوياً رياضياً، من شأنه أن يسهم في تطور كرة الصالات، والتي تحظى بدعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي.

عبد الرؤوف محمود:كل مباراة بطولة لوحدها

أكد عبد الرؤوف محمود مدير فريق البيان عقب ترقي فريقه لدور ربع النهائي بأن فريقهم بات يتعامل مع مباريات البطولة بنظام الكؤوس وتعتبر كل مباراة بطولة وصولاً للنهائي، حيث يحظى الفريق برعاية طيبة من شركة البيان العقارية بقيادة عبد الرحمن المزروع التي وفرت كل متطلبات الإعداد باستقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة والتي تفخر شركة البيان بأن تكون جزءاً منها

أحمد ممدوح:البطولة تخريج للمواهب

أكد أحمد ممدوح، كبير المعدين في قناة الشارقة الرياضية، أن بطولة الشارقة الرمضانية الرياضية خرجت من رحم الفكر بعد قراءة متأنية لواقع الدورات الرمضانية في الشهر والفضيل، وتم الاتفاق على هذه البطولة لتكون متنفساً احترافياً لمواهب كرة الصالات، لاسيما أن إمارة الشارقة تعتبر الحاضنة الرسمية لهذه اللعبة، فكان أن تم ضم بطولة الناشئين مع الكبار لتكون منصة للكشف عن المواهب.

أحمد عقيل: طاقم الإنتاج جاهز لأدوار الحسم

كشف المنتج المنفذ أحمد محمد عقيل عن إعلان حالة التأهب القصوى وسط طاقم الإنتاج في قناة الشارقة الرياضية بقيادة محمد الحمادي، ووضع خطط وجاهزية مبكرة مع وصول البطولة لأدوارها الحاسمة، ووفق توجيهات راشد العوبد، مدير عام قناة الشارقة الرياضية، الذي وجّه بتغطية مميزة ترضي تطلعات المشاهدين، لافتاً إلى أن فريق الإنتاج يعتبر حلقة وصل بين الجميع مقدمين ومعدين ومصورين.

تحدٍ

فيصل عبد الله: جاهزون للعبور

وصف فيصل عبد الله مدرب فريق معهد الشارقة للسياقة «SDI» مباراتهم اليوم أمام فريق البيان بالتحدي الصعب وأنها مواجهة العبور ولن تكون مواجهة سهلة لأن فريق البيان يضم نجوماً متميزة وأجانب قادرين على إحداث الفارق وهو مكمن التحدي لكنه يثق في قدرات فريقه على تقديم الأفضل والعبور إلى نصف النهائي فهو تطلعهم وصولاً إلى المواجهة النهائية.

تفاؤل

أبو شيبة ورحيمي: طموحنا النهائي

أكد الثنائي مصطفى محمود رحيمي مدرب فريق إنذار ومساعده عمار بابكر أحمد أبو شيبة أن فريق إنذار بوصوله لربع النهائي لن يتخلى عن طموحات وتطلعات بلوغ منصة التتويج، وأن يحظى بشرف مصافحة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مؤكدين أن مباراتهم اليوم أمام النجوم تعتبر بطولة قائمة بذاتها وهي بوابة العبور نحو نصف النهائي وصولاً لمنصات التتويج.