صفقات مميزة في الساحل الشرقي

شهدت أندية الساحل الشرقي دبا الفجيرة وكلباء والفجيرة صفقات مميزة، أمس، حيث تعاقد نادي دبا الفجيرة مع المحترف المغربي يحيى جبران (26 عاماً) لاعب وسط نادي حسنية أغادير المغربي، وأكد راشد بن عبود، المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن اللاعب يجيد اللعب في خط الوسط وسيكون خير سند لتشكيلة المدرب البرازيلي باولو كاميلي، وأشار إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني تجري مفاوضات مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب لاختيار الأفضل للانضمام لصفوف «النواخذة».

وتعاقد اتحاد كلباء مع سلطان سالم لاعب مسافي لمدة موسم واحد، وجددت إدارة النادي برئاسة عيسى الذباحي عقد خالد الشحي 5 مواسم، وقطعت الطريق أمام كل الأندية التي كانت تنوي التعاقد معه، ويعد الشحي من أبرز لاعبي وسط كلباء وقدم مستوى جيداً في الموسم الأخير، وتم اختياره للمنتخب الأولمبي إلى جانب زميله محمد فرج حارس المرمى.

وأعلن نادي الفجيرة تعاقده مع حميد أحمد لاعب الجزيرة الذي يعود للمرة الثانية للعب مع «الذئاب» بعد أن ساهم قبل 3 مواسم في تثبيت أقدام الفجيرة في دوري الخليج العربي موسم 2015-2016.