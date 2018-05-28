26 لاعباً في قائمة الوحدة الأولية لمعسكر النمسا

أعلن الوحدة قائمة اللاعبين الأولية لمعسكر الفريق الأول الخارجي الذي سيقام بالنمسا في الفترة من 13 يوليو حتى 14 أغسطس المقبلين، وذلك استعداداً للموسم الجديد، واختار الجهاز الفني لفريق الكرة بالوحدة بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب 26 لاعباً في القائمة الأولية للمعسكر بانتظار استكمال بقية القائمة باللاعب الأجنبي الرابع المنتظر أن يتعاقد معه النادي بديلاً للمجري بلازس جوجاك، الذي انتهى تعاقده مع النادي عقب قضاء موسمين مع الفريق ورغبة النادي في عدم التجديد مع اللاعب، إذ من المنتظر أن يعلن النادي عن صفقة اللاعب الأجنبي الرابع خلال الأيام المقبلة، وتفيد المصادر بأن النادي في طريقه للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل وستكون أحد أقوى الصفقات خلال الموسم، خصوصاً بعدما صرف النادي النظر عن التعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي السعودي وأوقف مفاوضاته معه.

معسكر

وضمت قائمة الفريق التي ستسافر إلى المعسكر الخارجي في النمسا كلاً من: محمد حسن الشامسي وراشد علي وسعيد المسماري في حراسة المرمى، وفي الدفاع حمدان الكمالي وسالم سلطان وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومحمد برغش وشانغ رم وعبدالله الحمادي وسالم عبدالله وحسين عباس وماجد عبدالله سالم وراشد عبدالله وعبدالله الكربي، وفي الوسط سلطان الغافري ومحمد عبدالباسط وأحمد العكبري وناصر عبدالهادي ومحمد هلال وطارق الخديم وإسماعيل مطر، وفي الهجوم مراد باتنا ومحمد راشد وخليل إبراهيم وسيباستيان تيجالي.

وخلت قائمة الفريق من بعض الأسماء التي باتت خارج الحسابات في الموسم المقبل وهي خالد باوزير ومحمد سالم الظاهري وسهيل المنصوري ومحمد سيف ومحمد الشحي، وذلك بعد موافقة الوحدة على انتقال باوزير والظاهري والمنصوري وسيف إلى أندية أخرى سواءً بالبيع أو الإعارة، وانتهاء عقد الشحي وإعلان النادي نهاية علاقته مع اللاعب، بالإضافة إلى محمد العكبري الذي انتقل إلى صفوف النصر بعقد لمدة 3 سنوات. وتشهد قائمة الوحدة تصعيد بعض لاعبي فريقي الرديف و18 سنة وهم: عبدالله الحمادي وسالم عبدالله ومحمد راشد وماجد عبدالله سالم.

تعاقد

ومن المنتظر أن تستكمل القائمة بعدد من اللاعبين بعد إعلان اتحاد الكرة إمكانية تسجيل 36 لاعباً منهم 26 لاعباً من اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات وحملة جواز الدولة، بالإضافة إلى 4 أجانب، فضلاً عن 6 لاعبين من مواليد الدولة والمقيمين وهم الذين سيحددهم النادي لاحقاً لإضافتهم إلى القائمة، إلى جانب بعض الأسماء التي اقترب الوحدة من التعاقد معها أبرزها مدافع الجزيرة محمد عايض الذي يفصله عن الوحدة التوقيع على العقود الرسمية ليكون الصفقة الثانية بعد التعاقد مع الظهير الأيسر حسين عباس القادم من النصر.

ويبدأ الوحدة تجمعه استعداداً للموسم الجديد يوم 5 يوليو المقبل بإجراء الفحوص والقياسات الطبية للاعبين، على أن يبدأ بعدها التدريبات البدنية لرفع لياقة اللاعبين إلى حين السفر إلى معسكر النمسا يوم 13 يوليو المقبل، إذ يقام المعسكر على فترتين وفي منطقتين مختلفتين، ويلعب الفريق 4 مباريات ودية خلال النصف الثاني من المعسكر على أن يعود يوم 14 أغسطس المقبل استعداداً لبدء الموسم الذي ينطلق بمباراة السوبر والمقترح إقامتها يوم 24 أغسطس المقبل، ثم مواجهة اتحاد كلباء يوم 31 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.