حبوش: «السماوي» قادر على القتال في «المحترفين»

ذكر حبوش صالح حبوش نجم بني ياس أن «السماوي» قادر على مقارعة الكبار في دوري المحترفين، الذي عاد إليه مجدداً بعد غياب موسم واحد، مؤكداً أن هدف زملائه اللاعبين الوصول إلى أفضل وأبعد نقطة في الدوري، وأنهم يرفضون تماماً العودة من جديد إلى مربع الدخول في دوامة الهبوط.

وقال حبوش: نعرف أن دوري المحترفين يختلف عن دوري الدرجة الأولى لكن فريقنا يمتلك عناصر متميزة ولديها خبرة المنافسات الكبيرة، وبإمكانها مواصلة التفوق ، خاصة أننا عشنا أزمة الهبوط من قبل ولا نريد تكرارها ، استفدنا من تجربتنا السابقة وسنبذل قصارى جهدنا لتأمين موقفنا في دوري المحترفين، لن نلعب لأجل البقاء فقط بالمنافسة، ولكن طموحنا تحقيق مركز جيد يرضي التطلعات.

وعن إنجاز التتويج بالدوري والعودة سريعاً إلى المحترفين قال حبوش: إن ذلك كان نتاج إصرار وعزيمة كل أفراد الفريق، مبيناً أن زملاءه اللاعبين تعاهدوا منذ بداية الموسم على تحقيق المركز الأول وأضاف: خططنا لنيل اللقب واتفقنا على أن هذا الهدف يتطلب جهداً كبيراً وبالفعل قدم كل لاعب أقصى ما عنده وأعتقد أننا نجحنا في مهمتنا بتقديم مستويات جيدة، وتحقيق نتائج مرضية حتى تكللت هذه الجهود بنيل الدرع والعودة عن جدارة إلى المحترفين.

وأشار حبوش إلى الدور الذي لعبته إدارة النادي في إحراز الفريق للقب الهواة، ذاكراً أنها هيأت الأجواء ووفرت الاحتياجات ومنحت اهتماماً كبيراً بالفريق ودعمته معنوياً بجانب جمهور النادي الذي شجع وساند بقوة في كل المباريات. وعزا نجم السماوي تألقه في الموسم الأخير إلى تعاون زملائه اللاعبين وأضاف: قبل كل شيء التوفيق من عند الله، أنا راض عما قدمته ونجاحي تم بمساعدة زملائي.