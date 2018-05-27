رمضانية الشارقة تدشّن مرحلة الثمانية الكبار اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تدشن اليوم بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، في نسختها الثالثة، والتي تنظمها قناة الشارقة، مرحلة الثمانية الكبار «ربع النهائي»، بمباراتين، الأولى تجمع بين ليدرسبورت والإمبراطور في تمام العاشرة، وشرطة الشارقة مع كواترو عند الحادية عشرة، وفي مواجهة أول من أمس، وضمن فئة الناشئين، انتزع فريق ريتش تارغيت، الصدارة بفوزه على البركان بثلاثة أهداف مقابل هدف، و فاز ناشئة واسط على سبورت فور أول بنفس النتيجة.

ثلاث نقاط

وفي مستهل الأمسية، ومنذ بدايتها، وصل نادي ناشئة واسط إلى مرمى سبورت فور أول في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد القرمطي، مسجلاً أول الأهداف، توالت بعده الهجمات على كلا المرميين، مع تألق اللاعب محمود يزن من فريق سبورت فور أول، وإبداع الحارسين نواف المطروشي (ناشئة واسط)، وعبيد بخيت من سبورت فور أول، لينتهي الشوط بذات النتيجة، ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضاعف اللاعب راشد درويش من نتيجة فريقه ناشئة واسط، ليعادل بعدها النتيجة اللاعب حامد زارعي، والتي لم تدم فرحتها طويلاً، حتى عاد راشد درويش مرّة أخرى ليحرز هدفاً ثالثاً لمصلحة فريقه، ولينتهي اللقاء بفوز ناشئة واسط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

العلامة الكاملة

وفي اللقاء الذي جمع بين ريتش تارغيت والبركان خالي الوفاض، استطاع ريتش تارغيت أن يتفوق من ناحية الهجمات والسيطرة على إيقاع المباراة حتى الدقيقة (١٢) من عمر الشوط الأول، التي اهتزت فيها شباك البركان عن طريق اللاعب خالد العبيدلي، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

ومع بداية عمر اللقاء الثاني، تواصل الضغط على مرمى البركان، لتسفر هجمة واعدة عن تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الريتش، وقّع عليه اللاعب سيف يوسف، ليعود اللاعب العبيدلي بمهاراته وقدراته الكروية اللافتة، ويزور شباك البركان، مضيفاً ثالث الأهداف لفريقه، ليحرز بعده اللاعب مايد الشحي أول أهداف فريقه البركان، ولينتهي اللقاء بفوز ريتش تارغيت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينفرد بصدارة المجموعة.

استثمار في المواهب

واستضافت الدورة في يومها الثامن، مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وحارس عرين الوحدة، محمد الشامسي، ولاعب خط وسط الوحدة، خالد باوزير، الذين حضورا منافسات الناشئة، وأثنوا على المستويات الفنية والتنظيمية للبطولة.

‫وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: «ما نشهده في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، يدعو للاعتزاز، فالدورة استطاعت، ومنذ ثلاث سنوات، أن تستقطب نخبة من اللاعبين الواعدين، وتمضي في الاستثمار بالعناصر الموهوبة، كما أن وجود طاقم من الحكام الناشئين، لفتة ضرورية، تسهم في تطوير قدراتهم وخبراتهم، وهذا أمر غاية في الأهمية، في ما يتعلق بإثراء واقع الرياضة المحلية، ما يضعنا جميعاً أمام مشهد رياضي متكامل». ‬

وتابع بن غليطة: «شهدنا في هذه الأمسية، منافسات جمعت فرق ناشئة موهوبة، وفي الحقيقة، لقد انبهرت بالمستويات الفنية التي قدموها، والندية التي رافقت اللقاءات، وهذا بحد ذاته نقطة مهمة، تحسب لقناة الشارقة الرياضية، التي استطاعت من خلال هذا الحدث الرياضي، أن تتخطى دورها الناقل للحدث، لتنظمّه، وأن تمضي في صناعة النجوم وتجهّزهم للمستقبل، وهي خطوة مهمة تقدمها جهة إعلامية، بما يخدم التنمية المجتمعية

نجاح محفز

وقال راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية، إن النجاحات التي حققها الدور الأول، والإشادات التي تلقتها الدورة، تدعو اللجنة المنظمة وشركاء النجاح إلى تقديم الأفضل، مع انطلاقة أدوار ربع النهائي اليوم، معرباً عن تقديره للجهود المقدمة من كافة اللجان، والجماهير التي شكلت علامة فارقة في النسخة الماضية، وحضوراً مميزاً في نسخة هذا العام.

الدورة تشهد ميلاد أول حكام ناشئة لكرة الصالات

شهدت فعاليات دورة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات في نسختها الثالثة أول من أمس ميلاد أول الدفعة الأولى من حكام ناشئين في كرة الصالات، وأداروا بنجاح مباراتي ناشئة واسط مع سبورت فور أول، وريتش تاريجت مع البركان بقيادة الحكم الدولي فهدر بدر.

اجتياز الاختبار

واجتاز الحكمان عبدالله موسى مسلم، وعبدالله محمد صالح، اختبار المواجهة الأولى بنجاح برفقة الدولي فهد بدر، فيما قاد الثنائي عبدالله سعيد، وجاسم الحمادي، اختبار المباراة الثانية بامتياز أيضاً برفقة الحكم الدولي فهد بدر، وكان أداؤهما محل إشادة الجميع، خاصة من قبل رئيس اتحاد كرة القدم المهندس مروان بن غليطة، الذي ثمن مجهودات اللجنة المنظمة للدورة في تحضير وتأهيل حكامنا الناشئين، وهم مستقبل التحكيم في الدولة واستثمار ناجح.

تأهيل مبكر

وكشف عبد الستار الجسمي، مقيّم حكام كرة الصالات ومقيّم الحكام في الدورة، عن الفترة التي تم فيها تأهيل وتدريب الحكام الناشئة، وهي خلاصة فترة عمل مكثفة لمدة أسبوع لعدد كبير من الحكام تم ترشيحهم من قبل مراكز الناشئة في الشارقة وتم تدريبهم تحت رعاية لجنة حكام كرة الصالات برئاسة عبدالله الشحي، وكان قد تم ترشح أربعة منهم لقيادة مواجهات أول من أمس في فئة الناشئين في الدور.

وأوضح أن الدورة اشتملت على الجانب العملي والنظري ونجحوا في تطبيق ما درسوه بامتياز في أول ظهور رسمي لهم وفي دورة كبيرة ووسط حضور جماهيري.

محمد عبد الله.. أصغر موهبة

قدمت الدورة في يومها الثامن أول من أمس أصغر موهبة فيها وهو لاعب فريق البركان محمد عبد الله والذي لم يتعد عمره اثنتي عشر ربيعاً لكن رغم عن ذلك كان من الأوراق الرابحة في صفوف فريقه وقدم مستوى رائعاً ومميزاً إلا أن فارق الخبرات بين فريقه وفريق ريتش تارغيت حرمهم من الفوز للمرة الثانية، حيث تميزوا أيضاً في المواجهة السابقة لكن خسروها في آخر لحظة، لكن إبداعات محمد عبدالله كانت محل إشادة وتقدير كل من تابعه، خاصة الخبراء ومدربي الفرق المشاركة في الدورة الذين وصفوه باللاعب الموهبة، وأن له مستقبلاً مبهراً في كرة القدم بصفة عامة.

عبد الله بوزنجال فاكهة الدور الأول

وصف النقاد والمراقبون معلق قناة الشارقة الرياضي عبد الله بوزنجال بأنه فاكهة الدور الأول في النسخة الثالثة من دورة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات بما يملك من معلومات وحس إبداعي أثناء تعليقه المشوق على أحداث المباريات ووصف صوته بأنه المتمم لما يقدم بالمباريات من إبداعات مبهرة.

الخنبشي: الناشئة مستقبل الكرة

أعرب طارق الخنبشي مدير فريق ريتش تارغيت، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات ريتش تارغيت للناشئين، عن شكره وتقديره للخطوة الناجحة من قبل اللجنة المنظمة لدورة الشارقة الرياضية لكرة الصالات، في إتاحة الفرصة في مواجهات أول من أمس، لأربعة من مواهب التحكيم في كرة الصالات، ووصفها بالخطوة الناجحة، وهى تنصب في إطار الجهود الدائمة التي تخدم كرة الإمارات في الدولة، وضمان مستقبل باهر لها في كافة التخصصات والمواهب والناشئة، هي بوابة التميز، لافتاً إلى أن رعايته وتأسيسه لبطولة ريتش تاريجت الرمضانية، والمشاركة في رمضانية الشارقة، ينصب في إطار هذه الجهود.