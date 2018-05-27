كلباء يتعاقد مع الروماني ماتي

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع صانع الألعاب الروماني فلورنتين ماتي«25 سنة» قادماً من نادي ريجيكا الكرواتي لمدة عام في أولى صفقات الفريق مع اللاعبين الأجانب وسبق أن نال اللاعب الروماني جائزة افضل لاعب في الدوري الكرواتي للموسم السابق ولعب ماتي لأندية ستياوا بوخارست الروماني وفولين لوتسك الأوكراني قبل أن ينتقل للدوري الكرواتي.