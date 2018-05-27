شباب الأهلي دبي يفاوض الفردان على التجديد

تلقى حبيب الفردان لاعب وسط شباب الأهلي دبي، 4 عروض من أندية ترغب في الاستفادة من خدماته في الموسم المقبل، في الوقت الذي لا يزال يجلس فيه اللاعب على طاولة المفاوضات مع مسؤولي ناديه، برغبة تجديد التعاقد معه، بعد دخوله فترة الشهور الستة التي تتيح له التوقيع لنادٍ آخر، في صفقة انتقال حر، مع اقتراب تعاقده على الانتهاء أواخر يوليو المقبل.

كشف أحمد الفردان المسؤول عن التعاقد مع اللاعب حبيب الفردان، أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بتعاقده مع شباب الأهلي دبي حتى نهاية يوليو المقبل، ولكن هذا يعني أيضاً أن اللاعب دخل فترة الشهور الستة التي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ آخر للعب في أي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أن حبيب تلقى بالفعل عرضا جيدا للتجديد والبقاء مع شباب الأهلي دبي لسنوات مقبلة، في إطار رغبة «فرسان دبي» في الحفاظ على اللاعبين أصحاب الخبرة في صفوف الفريق.

عروض

أكد أحمد الفردان في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى بالفعل عروضاً هاتفية من 4 أندية، من خلال أشخاص أصحاب قرار في تلك الأندية، وأن تلك العروض لحبيب، مثلها مثل أي عروض أخرى يتلقاها اللاعبون، وأنه لم يجلس مع أي نادٍ آخر، لأن اللاعب لا يفكر في تلك العروض إلى حين انتهاء المفاوضات الجارية مع مسؤولي شباب الأهلي دبي الراغبين في تجديد تعاقد حبيب، مشيداً بالاحترافية الكبيرة التي يتعامل بها مسؤولو شباب الأهلي دبي في العقود.

مشيراً إلى احترام اللاعب لتعاقده مع ناديه، وإلى أن مفاوضات التجديد تأخرت آخر أسبوعين، لأن المسؤول المعني من إدارة شباب الأهلي دبي بالتفاوض، يمر بظروف صعبة، وبالتالي لم ننه التفاوض بشكل كامل، مع رغبة النادي الكبيرة في بقاء حبيب.

مسيرة

الجدير بالذكر، أن حبيب الفردان لعب في صفوف الوصل من 2006 إلى 2008، عندما انتقل بشكل مفاجئ إلى النصر، والذي بقي في صفوفه إلى عام 2014، عندما انتقل إلى شباب الأهلي دبي في صفقة وصفت وقتها بـ«صفقة الموسم» بالنسبة للاعبين المواطنين، وقدرت بحوالي 27 مليون درهم، مع تعاقد النصر بالمقابل مع المدافع عصام ضاحي، والذي كان يلعب وقتها في صفوف شباب الأهلي دبي.

تجديد

من ناحية أخرى، جدد شباب الأهلي دبي، تعاقده مع اللاعب سعيد أحمد، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بداية من موسم 2018-2019، وسعيد أحد اللاعبين الواعدين في صفوف الفريق، وكان يلعب في صفوف الرديف حتى تم تصعيده رسمياً للعب في صفوف الفريق الأول بداية من الموسم قبل الماضي، أثبت مقدرات مميزة، وأنه بالفعل من العناصر التي يمكن أن يعتمد عليها شباب الأهلي - دبي مستقبلا، بعد إظهاره قدرات عالية، وموهبة تبشر بأداء مستقبلي يساهم في تطوير الفريق.

هدف

كما يعد التجديد لسعيد أحمد من ضمن أهداف إدارة شباب الأهلي - دبي في الاعتماد على المدارس السنية بالنادي والتي تعد من أهم نقاط التطوير لأي فريق، حيث إن اللاعبين القادمين من الفرق السنية يكونون من أفضل اللاعبين في الفريق الأول، وجاء التجديد مع اللاعب في إطار رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الرئيسية ، قبل بدء الاستعداد أوائل يوليو المقبل، للموسم الجديد.