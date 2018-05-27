غزارة الأهداف عنوان دورة كلباء الكروية

تواصلت منافسات بطولة كلباء الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثالثة والتي ينظمها أبناء مدينة كلباء تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وأسفرت مواجهات الجولة الثانية للبطولة عن فوز دبا على سعود بلحاج 5- 2 ، وفي المباراة الثانية فاز النهضة للمقاولات على القنرز 5-1 ونال مايد الصايغ من النهضة جائزة أفضل لاعب، وفي المباراة الثالثة تغلب الأوائل للرياضة على الاتحاد بخماسية نظيفة.

وفاز خور كلباء على كانو بهدف وحيد، واليوم يلتقي وادي دجلة وأرض السلام في المباراة الأولى، يعقبها حماة الوطن في مواجهة مجموعة الزعابي. وأكد المهندس حسن التفاق رئيس اللجنة المنظمة سعادته بالتجاوب والإقبال الكبير الذي تشهده البطولة والتي تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشباب.