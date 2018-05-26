بن درويش إلى ربع نهائي «سباعيات مكتوم بن راشد»

حقق فريق بن درويش انتصاره الثالث على التوالي في بطولة سباعيات مكتوم بن راشد «الكروية الرمضانية في نسختها الثامنة والمقامة بملاعب نادي ضباط شرطة دبي في القرهود، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وتغلب على «إم كيه إس» 2 - 0، سجل الهدفين خالد محمد، وحسن يوسف وأصبح ثاني الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة بغض النظر عن مباراته في الجولة الختامية من دوري المجموعات، وكان فريق شرطة دبي أول المتأهلين.

وفي المجموعة نفسها استعاد فريق الفهود بقيادة نجمه الدولي الأسبق محمد عمر نغمة الانتصارات، على حساب فريق الابتكار 5 -0، وسجل الأهداف محمد عمر «هدفين»، جاسم مهدي، مسلم أحمد، ناصر الشهاري.

وبفوزه ابتعد فريق بن درويش في صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، يليه الفهود وصيفا بست نقاط، ثم «إم كيه إس» ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، وتشارك كل منشباب كاتالونيا والابتكار المركز الأخير بلا نقاط.

أول انتصار

حقق فريق الكتلان أول انتصاراته في المجموعة الثالثة وتغلب على فريق «88» بنتيجة 2 - 1، سجل للفائز يوسف أحمد سالم وأحمد درويش خميس وللخاسر عبدالله إبراهيم.

وحافظ فريق راشد بن عمار على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وتشارك فريقا الكتلان وفريق «88» في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وجاء إيزي هوم بالمركز الأخير بلا نقاط.

إشادة

أشاد الملازم أول نادر راشد، من شرطة دبي المنسق العام للبطولة،على الجهود الكبيرة من اللجان العامة، وقال: جميع اللجان تمثل فريق عمل واحد، يستهدف الحفاظ على مكاسب البطولة، ضمن توجيهات اللجنة المنظمة العليا بقيادة اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأضاف: نعمل بناءً على استراتيجيات واضحة، حيث بدأنا التحضيرات مع نهاية النسخة الماضية، لتلافي أي ثغرات ممكن أن تطرأ ومواصلة العمل على الجوانب الإيجابية، ما يشكل في كل عام فرصة للخروج بالبطولة بصورة أفضل.

والجميع يعملون بقلب واحد نحو مواصلة حصد النجاحات التي كان لها منح البطولة المكانة المرموقة التي باتت تحتلها على الساحة المحلية كواحدة من أبرز الفعاليات الكروية الرمضانية، خصوصاً أن ما يميز هذه البطولة أنها تمثل عرساً للشباب المواطن.

مسؤولية

وأكمل: حرصنا في النسخة الحالية على الارتقاء بالمستويات كافة سواء اللوجستية منها أو الفنية، لكونها تقام ضمن (عام زايد)، ما حمل اللجان مسؤولية مضاعفة.

واستطرد: الخبرات المكتسبة على مدار السنوات الماضية، أهلت اللجان كافة تخطي كافة العقبات المحتملة، في ظل زيادة الفرق واستوعبت لجنة الإحصاء والمتابعة أكثر من 350 بطاقة في اليومين الأول والثاني من المنافسات.

شطب نتائج «النجوم»

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا قرار اللجنة الفنية بشطب نتائج فريق النجوم من البطولة، لعدم استكمال مسؤولي الفريق الإجراءات اللازمة لقيد لاعبيه المشاركين في النسخة الثامنة.

وبناءً على القرار يقتصر عدد الفرق المشاركة في المجموعة الثالثة إلى أربعة، ولن يؤثر شطب نتائج الفريق على ترتيب المجموعة. دبي - البيان الرياضي

استئناف المباريات غداً

تحصل الفرق المشاركة في النسخة الثامنة من «سباعيات مكتوم بن راشد» على راحة اليوم، وتستأنف المباريات مساء غدٍ بالجولة السابعة، حيث تقام 3 مباريات، حيث يلعب في المجموعة الرابعة شباب كاتالونيا مع بن درويش والابتكار مع «إم كيه إس»، ويلتقي في المجموعة الثالثة فريقا «88» و«راشد بن عمار» في مباراة تحدد ملامحها هوية بطل المجموعة. دبي - البيان الرياضي

ماجد حسن: الاستهتار وراء الخسارة

أعرب ماجد حسن مدرب فريق «88» عن حزنه للخسارة المفاجئة لفريقه أمام الكتلان، التي عزاها إلى استهتار لاعبي الفريق، وعدم احترام الخصم، خاصة في الشوط الأول وقال: حاولنا العودة بالمباراة في الشوط الثاني، قبل أن يتدخل القائم الأيمن في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من حرمان فريقنا من التعادل، كما تأثرنا بغياب أربعة لاعبين لظروف مختلفة. دبي - البيان الرياضي

خالد راشد: روح الفريق الواحد

أعرب خالد راشد مدرب فريق الكتلان عن سعادته بالانتصار الأول بالبطولة، والحصول على 3 نقاط تشكل حافزا قوياً للاعبين قبيل خوض اللقاءين الأخيرين بدوري المجموعات بطموح بلوغ الدور الثاني، وقال: سر نجاح الكتلان يكمن في اللعب بروح الفريق الواحد، وضح إصرار اللاعبين على تغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في بداية البطولة فنجحنا في تخطي وصيف المجموعة. دبي - البيان الرياضي

إبعاد إداري فريق محمد علي

اعتمدت اللجنة الفنية أول من أمس قراراً بمعاقبة مجيد فيصل إداري فريق محمد علي بحرمانه من الوجود مع فريقه لمباراتين على التوالي، وذلك على إثر تهجمه بألفاظ نابية على حكم مباراة فريقه أمام فريق المعروف في الجولة الخامسة من دوري المجموعات، التي انتهت بفوز المعروف 2-1. دبي - البيان الرياضي