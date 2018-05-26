اكتمال عقد الثمانية الكبار في «رمضانية الشارقة»

كشف ختام المرحلة الأولى من منافسات بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، عن هوية آخر الفرق المتأهلة لمنافسات دور الثمانية التي تنطلق غداً.

حيث سيواجه شرطة الشارقة فريق كواترو، ويلاقي النجوم فريق إنذار، ضمن منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتستضيفها صالة نادي الشارقة الرياضي المغطاة، ولم يحالف الحظ فريقي الصقور الذي فاز على الأمل بنتيجة 2 - 1، ليخرجا بمشاركة مشرّفة.

وفي أمسية امتازت بالحماس والندية، تغلب فريق الوطنية على كواترو بنتيجة 2 - 1، سجل للفائز أحمد خليل، وأحمد عبد الله وللخاسر راميريز ولم تشفع نتيجة الفوز في تأهل الوطنية لدور الثمانية، وتأهل منافسه (4 نقاط) رغم الخسارة.

فيما أحرز النجوم خماسية في مرمى البحري ليتأهل إلى ربع النهائي، واستطاع حمد الشامسي من افتتاح التسجيل لمصلحة البحري في الدقيقة الخامسة، ليستمر إيقاع اللعب بالندية والحماس حتى الدقيقة 12 من عمر الشوط ليعادل البرازيلي ايفرتون دا سيلفا النتيجة بهدف جميل، تبعه زميله هاشم زارع مضيفاً الهدف الثاني، لكن فرحة النجوم لم تستمر طويلاً ليعادل لاعب البحري رودريغ بيرير النتيجة ناقلاً المباراة إلى صفيح مشتعل.

وفي مطلع الشوط الثاني استمرت المواجهات بين كلا الفريقين لتتوالى الهجمات على مرمى حارس البحري أحمد الجسمي الذي بادر لمشاركة زملائه الدفاع والهجوم، ليتواصل ضغط النجوم عن طريق اللاعب دا سيلفا، الذي يستحق لقب أفضل لاعب في المباراة.

ويخترق الدفاعات البحرية ويمرر لزميله هاشم زارع كرة ذهبية ترجمها لهدف ثالث لمصلحة النجوم، ومع تصاعد الأحداث وصل النجوم إلى مرمى البحري للمرة الرابعة عن طريق اللاعب سيف البلوشي ليعود البلوشي مرّة أخرى ويرفع رصيد فريقه من الأهداف إلى خمسة، وقبل انطلاق صافرة النهاية وضع دا سيلفا سادس الأهداف مؤهلاً فريقه النجوم إلى دور ربع النهائي.

العلامة الكاملة

وسار فريق شرطة الشارقة واثق الخطوة بالعلامة الكاملة ملكاً نحو دور الكِبار جنباً إلى جنب مع فريق إنذار الذي خسر اللقاء أمامه 1 - 5.

وفي الدقيقة السادسة يسجل شرطة الشارقة الهدف الأول عن طريق محمد عبيد، ويدرك أليكس جومس التعادل لفريق إنذار في الدقيقة 12، وبيسارية صاروخية عاد عبيد ليسجل الهدف الثاني لمصلحة الشرطة في آخر الدقائق لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الشرطة بنتيجة هدفين لهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني يسجل رودريغو كاسفير الهدف الثالث للشرطة في الدقيقة السادسة، ويضيف سيف راشد في الدقيقة 12 الهدف الرابع، تبعه زميله صبري جميل بالهدف الخامس لينتهي اللقاء بفوز شرطة الشارقة ويتصدّر المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط.

مستويات مرموقة

وقال عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي: تشهد البطولة وفي عامها الثالث على التوالي مستويات رياضية مرموقة من جميع الفرق، ما يدل على شعبية هذه الرياضة بين الأوساط الجماهيرية التي لمست حرصها على التواجد ومؤازرة فرقها التي تخوض سابع أيام المنافسات، ناهيك عن المستويات التنظيمية والفنية المتقدمة التي تشهدها، ما يحسب لمؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية هذه الجهود المباركة التي تبذل في سبيل الخروج بالبطولة بأبهى حلة وأرقى مستوى.

رعاية المواهب

وقال العميد خليفة المري، رئيس اللجنة الرياضية في شرطة الشارقة: تحظى بطولة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتلبي تطلعات المواهب الكروية وباتت واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تقام خلال رمضان.

جهود كبيرة

وتابع: نقدّر الجهود الكبيرة لمؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية في تنظيم الحدث الذي يمتاز بالمستويات الفنية والتنظيمية، سواء على صعيد ما يقدمه اللاعبون من لوحات كروية مميزة، أو على صعيد التغطية الإعلامية.