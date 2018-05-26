الظفرة يكسب قضية السوري رأفت مهتدى بقرار «فيفا»

كسب نادي الظفرة قضيته ضد نادي الاتحاد السوري واللاعب الدولي محمد رأفت مهتدى «22 عاما» بالضربة القاضية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي قضى بإيقاف اللاعب عن مزاولة نشاطه في الدوري السوري مع انضمامه فوراً إلى الظفرة تنفيذاً للعقد الموقع بين الطرفين لمدة 5 أعوام.

ووفقاً لوسائل إعلام سورية فإن الاتحاد السوري لكرة القدم تلقى خطاباً من «فيفا» يؤكد فيه أن مهتدى أصبح رسمياً لاعباً في الظفرة الذي كان تعاقد معه نوفمبر الماضي، وقبل نهاية عقده رسمياً مع ناديه الاتحاد بثلاثة أشهر ما يؤكد أن التوقيع تم في الفترة القانونية التي تسمح للاعب بتحديد وجهته والتوقيع قبل 6 شهور من انتهاء عقده.

ولكن بعد انتهاء فترة عقد مهتدى مع نادي الاتحاد في يناير الماضي واصل مشاركته مع فريقه الذي أجبره على تجديد التعاقد وتجاهل عقد الظفرة الذي سلك الطرق القانونية لاسترداد لاعبه.

ورفضت إدارة الظفرة التعليق على القرار لأنها لم تستلم إخطاراً من «فيفا»، وأكد أحد المصادر انهم كانوا على ثقة بكسب القضية، مشيرا إلى وجود ترتيبات تمت مع رأفت مهتدى بشأن انضمامه لمعسكر الفريق في المانيا، وألمح المصدر إلى إمكانية بيع عقد اللاعب أو إعارته في ظل وجود عروض وصلت للنادي من الكويت والسعودية وبعض الدول.