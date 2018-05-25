منصور بن زايد يعيد تشكيل إدارة شركة الجزيرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة نائب رئيس هيئة الشرف، أول من أمس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، برئاسة محمد سيف السويدي وعضوية كل من خالد محمد بالعمي، وحمد الحر السويدي، وطارق أحمد المسعود، وسعيد عبدالله بن شيبان، وعايض مبخوت، وخليفة محمد السويدي. وستكون مدة المجلس الجديد 3 سنوات.

وتقدم محمد سيف السويدي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، بعد صدور قرار تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم.

ثقة غالية

وقال محمد سيف السويدي: «يشرفني أن أتقدم بشكري الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولوني إياها بتكليفي بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وهي الثقة التي أتعهد بأن أبذل كل جهدي من أجل تشريفها.

كما أتعهد أيضاً بتسخير كل إمكاناتي وخبراتي وبالتنسيق مع أعضاء مجالس الإدارات المختلفة في النادي، من أجل تعزيز سمعة الجزيرة كأحد أكبر الأندية الإماراتية والآسيوية على المستويين الرياضي والإداري».

تحديات مهمة

وينتظر مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم الجديد في دورته الحالية العديد من التحديات المهمة، أولها إعادة الفريق الأول لكرة القدم للمسار الصحيح، بعدما كان قد شهد الفريق تراجعاً على صعيد النتائج في البطولات المحلية.

وقدم موسماً مخيباً للآمال باستثناء الإنجاز الذي تحقق في الموسم الأخير، خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية واحتلاله المركز الرابع في البطولة، بالإضافة إلى المستوى الجيد الذي ظهر عليه في دوري أبطال آسيا، إلا أنه لم يستطع إكمال المهمة وخرج من دور الستة عشر.

ترتيب الأوراق

وستكون إعادة الفريق للمنافسة من أبرز التحديات أمام المجلس الجديد، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل القلعة الجزراوية في كل ما يتعلق بكرة القدم، إذ من المنتظر أن يعقد مجلس إدارة شركة الكرة بالجزيرة الاجتماع الأول له خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة خطة عمل المجلس خلال مدته التي تبلغ 3 سنوات قادمة، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول، أبرزها التعاقد مع المدير الفني الجديد خلفاً للهولندي تين كات، الذي رحل عن تدريب الفريق عقب انتهاء عقده، في ظل عدم رغبته في التجديد واعتزاله التدريب، ووضع الخيارات للاستقرار على الخيار الأنسب في قيادة الدفة الفنية للفريق الموسم المقبل.

ملفات

يبحث المجلس الجديد ملفات اللاعبين الأجانب والمواطنين، والعناصر التي سترحل، بجانب مناقشة ترتيبات المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا منتصف يوليو المقبل.