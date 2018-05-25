شرطة دبي أول المتأهّلين في بطولة مكتوم بن راشد

بات فريق شرطة دبي، حامل اللقب، أول الفرق المشاركة في سباعيات بطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، الذي ينجح في ضمان مقعده في ربع نهائي النسخة الثامنة من البطولة المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد حتى الـ 19 من شهر رمضان المبارك.

وتشهد منافسة 20 فريقاً على لقبها، وجاء تأهل شرطة دبي بفوزه أول من أمس على الدفاع المدني «رأس الخيمة»، بواقع «3-1» في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى في خامس جولات دوري المجموعات، التي أتاحت لشرطة دبي بلوغ نقطته السابعة وضمان تأهله للربع نهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دوري المجموعات.

خصوصاً أن ملاحقه بفارق النقطتين ليدر سبورت فاز بدوره بثمانية أهداف دون رد على الوافد الجديد «الشارقة فالكون». كما شهدت الجولة، أيضاً، ولحساب المجموعة الثانية، فوز فريق المرحوم إبراهيم المعروف على فريق محمد علي بنتيجة 2-1، فيما حمل اللقاء الثاني للمجموعة عنوان الانتصار الأول للوافد الجديد «فنادق الخوري»، بفوزه على الفرسان 1-0 في مفاجأة من العيار الثقيل.

ترتيب الفرق

وبنتائج الجولة، اعتلى فريق شرطة دبي صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من حالتي فوز وتعادل، بفارق النقطتين عن ملاحقه ليدر سبورت صاحب النقاط الخمس، فيما جاء ثالثاً الدفاع المدني «دبي» برصيد أربع نقاط، وليتقاسم كل من الدفاع المدني «رأس الخيمة» و«الشارقة فالكون» المركز الأخير بلا أي رصيد من النقاط.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، أهدى انتصار فريق «المرحوم إبراهيم المعروف» اعتلاءه صدارة فرق المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق النقطتين عن «محمد علي» الذي أودت خسارته بالتراجع إلى المركز الثاني.

فيما أهدى الانتصار الأول فريق فنادق الخوري احتلال المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق النقطة عن الفرسان في المركز الرابع، وليحافظ فريق شرطة أبوظبي على مركزه الخامس والأخير بلا أي رصيد من النقاط.

الجولة الثامنة

تهيمن حمى صدارة المجموعتين الأولى والثانية، على لقاءات الجولة الثامنة من دوري المجموعات، التي تدشن في العاشرة مساءً بلقائي المجموعة الثانية، المقامين بصورة متزامنة على الملعبين «1» و«2»، وذلك بلقاء «فنادق الخوري» و«المرحوم إبراهيم المعروف».

وسيحسم الفائز صدارة فرق المجموعة شريطة تعثر المنافس الأبرز فريق «محمد علي» في لقائه أمام فريق «شرطة أبوظبي»، وعلى الملعب الآخر، يحمل لقاء الحادية عشرة مساءً لحساب المجموعة الأولى، عنوان الفرصة الأخيرة للدفاع المدني «دبي» حين يخوض لقاء المتصدر شرطة دبي.

متابعة المنافسات

عبر سليم عبد الرحمن، مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن سعادته بمتابعة منافسات البطولة، واعتبرها بمثابة فرصة سنوية لتجميع شباب المواطنين من عشاق كرة القدم، واللاعبين السابقين في هذا الشهر الفضيل، من أجل التواصل والتلاحم في شهر الخير، وفي الوقت نفسه إظهار قدراتهم الكروية المتميزة.

وأشاد سليم عبد الرحمن بالندية والحماس الواضحين على منافسات البطولة، والروح العالية التي يقدمها جميع اللاعبين من خلال مباريات فريقهم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة على استمرار إقامتها عاماً بعد عام، كي تصل إلى النسخة الثامنة في العام الجاري، وقال مساعد مدرب منتخبنا الوطني:

استمرار إقامة بطولة غالية على قلوبنا للنسخة الثامنة على التوالي، يجسد كم النجاحات التي حققتها البطولة في نسخها السابقة، التي تبلورت في هذا العدد الكبير من الفرق المشاركة (19 فريقاً) التي علمت أن اللجنة المنظمة تحرص على اختيار عدد مناسب من الفرق من بين أعداد فرق أكبر تتمنى المشاركة.

تعليق متميز

من أبرز مميزات البطولة، وجود اثنين من المعلقين المتميزين، اللذين أثرا أجواء البطولة والمنافسات، بتعليقاتهما الكروية التي لا تخلو من الطرافة، وهما السوداني فتحي الشايب، والمصري عصام اليعقوبي.

ويعد الشايب من أبرز الموجودين خلف الميكرفون في معظم البطولات الكروية التي تقام على أرض دولة الإمارات، ومنها بطولات وزارة الداخلية وبطولات تحدي رجال الإطفاء العالمية التي أقيمت في مركز أبوظبي للمعارض، أما اليعقوبي، فهو من أبرز الموجودين خلف الميكروفون في بطولات فرجان التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

وبطولة الشيخ راشد بن عمار بإمارة عجمان، علماً بأنه يعشق هذه الهواية من الصغر ويتابع كل البطولات العالمية ومعلقيها، حيث أكسبته مزيداً من الخبرات استثمرها في ساحات البطولات الرمضانية في الإمارات، وعلى رأسها بطولة الشيخ مكتوم بن راشد.

فوز أول

يدخل طرفا ثاني مباريات المجموعة الأولى، فريقا «الشارقة فالكون»، و «الدفاع المدني في رأس الخيمة» مباراتهما اليوم بعنوان الفوز الأول.