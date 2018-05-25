تعاون رياضي بين مجلس دبي ووزارة الشباب المصرية

استقبل خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، صلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس دبي الرياضي في المجال الرياضي، الذي بدأ ثماره باستضافة استاد القاهرة الدولي بطولة كرة قدم الصالات ضمن أنشطة دورة ند الشبا.

وأعرب صلاح أمين عن سعادته باستضافة مصر بطولة ند الشبا في نسختها الأولى خارج الإمارات، مضيفاً أن استضافة القاهرة للبطولة قد أضاف لها الكثير.

من جهته أعرب خالد عبدالعزيز عن أمله باستضافة أكبر عدد من الألعاب الرياضية والمشاركين العام القادم لدورة ند الشبا على ملاعب استاد القاهرة الدولي.