تأهّل 3 فرق في بطولة الشارقة لكرة الصالات

حجز كلّ من «الإمبراطور»، و«البيان»، و«ليدر سبورت»، مقعده في دور الثمانية للكِبار، بعد الفوز بنتائج عريضة في سادس أيام بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات.

حيث أسفرت مواجهات الأمسية السادسة، عن فوز «الإمبراطور» على «لاماجيكا» بنتيجة كبيرة بعشرة أهداف مقابل هدفين، فيما أحرز فريق «إس دي آي» فوزاً عريضاً على «الفرسان» بـ12 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.

بينما فاز فريق «البيان» على ليناسي بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، ليتأهل كثاني المجموعة الأولى، فيما فاز فريق «ليدر سبورت» على «سبورت فور آول» بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة. ويواجه «الإمبراطور» فريق «ليدر سبورت»، بينما يلاقي «البيان» فريق «إس دي آي»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي التي تنطلق الأحد المقبل.

تميز الإمبراطور

وعودة إلى التفاصيل، فقد أعلن الإمبراطور في مواجهته لفريق «لاماجيكا» عن سطوته، عبر تسجيل لاعبه خافيير سالاس أول الأهداف، تبعه نفس اللاعب في الدقيقة (11) رافعاً رصيد فريقه إلى هدفين مقابل لا شيء، ومع توالي الأحداث أسفرت هجمة في آخر الدقائق عن تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط على هذه النتيجة.

وفي مستهل عمر اللقاء الثاني استطاع الإمبراطور أن يصل إلى شباك الحارس سلطان أحمد للمرة الرابعة، عن طريق اللاعب الصربي ماركو بيرج، ليرفع زميله أحمد جشك النتيجة لمصلحة الإمبراطور بواقع خمسة أهداف بدون ردّ.

تألق وجدية

ومع اشتداد الضغط باغت لاعب لاماجيكا يحيى سيد خطوط دفاع الإمبراطور محرزاً الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة، ليعود اللاعب أحمد جشك ويضيف هدفين متتاليين رافعاً رصيد فريقه إلى سبعة أهداف، لتسفر الدقيقة التاسعة عن إحراز اللاعب يحيى سيد مرّة أخرى هدفاً ثانياً لفريقه لاماجيكا لم تدم فرحته حتى راوغ اللاعب محمد بولادي دفاعات السحرة، مسجلاً الهدف الثامن للإمبراطور ليزور بعدها اللاعب أحمد جشك الشباك محرزاً الرابع له شخصياً، ويسدل زميله ماركو بيرج الستار على مهرجان الأهداف مسجلاً الهدف العاشر لفريقه ناقلاً الإمبراطور لدور الثمانية.

قوة البيان

وجمعت ثالث المواجهات وصيف المجموعة الأولى البيان، ومتذيل الترتيب فريق ليناسي، حيث بادر البيان في تمهيد الطريق نحو دور الثمانية بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب أحمد آل علي في الدقيقة الرابعة، ليضاعف زميله أحمد السويدي النتيجة في الدقيقة الثامنة، تبعه البرتغالي مورير فييرا الذي وقّع على ثالث الأهداف لمصلحة البيان، لتسفر الدقيقة (13) عن رابع الأهداف سجلها الإسباني ليمان لاكور.

وفي الشوط الثاني أحرز مورير فييرا خامس الأهداف، ويضيف لاكور الهدفين السادس السابع للبيان، وفييرا الهدف الثامن، وحسين مال الله التاسع.

لقاء الحسم

وخاض متزعم المجموعة الأولى ليدر سبورت وثالثها سبورت فور أول مواجهة قوية، حيث شهدت أولى الدقائق تسجيل الهدف الأول لليدر عن طريق اللاعب المغربي سفيان المسرار، ليعود ويضيف الهدف الثاني لفريقه، وشهد الشوط الأول تألق الحارس علي عبد الرحمن، ومع بداية الشوط الثاني سجل السيد باقر أول أهداف سبورت فور آول، لينتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح ليدر سبورت ويصعد للربع نهائي.

برنامج

تقام اليوم منافسات فرق الناشئة، حيث يجمع اللقاء الأول كلاً من ناشئة واسط، وسبورت فور آول، بينما يلاقي ريتش تارغيت نظيره البركان.