دورينا ينطلق 30 أغسطس والكأس 4 سبتمبر

اعتمدت لجنة دوري المحترفين، أمس، برنامج مسابقات الموسم الجديد 2018-2019، الذي يشمل مباريات الدور الأول لمسابقتي دوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، إضافة إلى مسابقة كأس الخليج العربي وأجندة الموسم الرياضي 2018/‏2019.

وطبقاً للبرمجة الصادرة تنطلق بطولة دوري الخليج العربي في الثلاثين من أغسطس 2018، وتجرى مباريات الجولة الأولى على مدار يومين، حيث يفتتح فريقا النصر وعجمان البطولة يوم الخميس في تمام الساعة 5:55 مساءً، وتجري بعدها بخمس دقائق مباراة الظفرة والشارقة باستاد حمدان بن زايد، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوصل ودبا في 8:30 مساءً باستاد نادي الوصل بزعبيل.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي الجمعة الموافق 31 أغسطس بأربع مواجهات، حيث يستضيف الفجيرة منافسه بني ياس في 5:50، ويلتقي في التوقيت نفسه الإمارات والعين باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً يستقبل الوحدة ضيفه اتحاد كلباء باستاد آل نهيان، كما يستضيف استاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير مباراة الأسبوع التي تجمع شباب الأهلي صاحب الأرض مع ضيفه الجزيرة في أقوى مواجهات الجولة الأولى.

في حين تبدأ المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي في 4 سبتمبر، حيث تلعب مباراتا الوصل واتحاد كلباء باستاد نادي الوصل، وعجمان وبني ياس باستاد راشد بن سعيد في الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر في تمام الساعة 5:50 مساءً، ويواجه شباب الأهلي الوحدة 8:30 مساءً باستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، ويشهد يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر ثلاث مباريات، النصر والإمارات 5:50، ثم الجزيرة والفجيرة في تمام الساعة 5:55 مساءً باستاد محمد بن زايد، وفي الختام يلتقي الشارقة والعين في تمام الساعة 8:30 مساءً باستاد خالد بن محمد.