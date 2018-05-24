اسم زايد يزين ملعب دينامو برست

أعلن ملاك نادي دينامو بريست البيلاروسي، إطلاق اسم «زايد» على الإستاد الرئيسي للنادي الذي تم تأسيسه عام 1960، وذلك خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بفندق قصر الإمارات أبوظبي، حظي بحضور غفير، بمناسبة تقديم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا رئيسا للنادي ومدربا للفريق، والكشف عن أسباب اختياره للمنصبين المذكورين.

وأكد الدكتور تاج الدين سيف رئيس مجلس رجال الأعمال البيلاروسي في الإمارات، أحد ملاك النادي، أن إطلاق اسم زايد على الإستاد يأتي تماشيا مع عام زايد ودعما للعلاقات بين البلدين «الإمارات وروسيا البيضاء»، التي ظلت تشهد تطورا كبيرا على كافة الصعد، مبينا أن الإستاد يتسع لعدد 10 آلاف مشجع، ولكن سيتم تعديله ليتسع 30 ألف مشجع، مع العديد من التعديلات في مرافقه مثل إنشاء مول ضخم.

خير الدولة

وقال تاج الدين سيف، إن دولة الإمارات خيرها على الكثيرين، وإنه يقدر عطاء أصحاب السمو الشيوخ وحرصهم على التطوير. وأضاف: أعيش هنا في الإمارات وأعرف ما تقدمه من خير وأفضال للجميع، أنا شخصيا مدين لشيوخها وشعبها الطيب المهذب.

وأكد أنهم في نادي دينامو يعتبرون أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قدوتهم في العمل الرياضي قياسا بالنجاحات الرياضية التي ظل يحققها مع نادي مانشستر سيتي. وأضاف: سموه قدوتنا ويقودنا إلى التطور بفكره وطموحه ونجاحاته.

مكسب كبير

وكشف الدكتور تاج الدين، أن التعاقد مع مارادونا رئيسا ومدربا في وقت واحد، يعتبر تسويقا واستثمارا لاسم مارادونا ومكسبا كبيرا للنادي، مبينا أن الأسطورة كانت لديه العديد من العروض، ولكنه وافق على عرض ناديه لخوض تجربة وتحد جديد بعد نجاحاته السابقة كمدرب مع منتخب الأرجنتين وناديي الوصل والفجيرة.

مؤكدا أنهم على ثقة بقدراته لقيادة النادي من منصب الرئيس، ويدركون أنه سينجح في مهامه الإدارية والفنية. وأضاف: منحنا مارادونا فرصة العمل في موقع إداري حتى يخرج لنا كل ما في قلبه ويقدم للنادي كل ما عنده.

دعم الشيوخ

بدوره، تقدم الأسطورة مارادونا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الذي حظي به منهم طوال سنوات إقامته بالإمارات، كما تقدم بالشكر إلى سمو الأميرة هيا بنت الحسين ذاكرا أنها ظلت تدعم كل برامجه. وأضاف: أدين لدولة الإمارات بالكثير لأنها قدمت لي الكثير.

وقال مارادونا إن والديه علماه أن يشكر الناس، لذلك وجب عليه أن يشكر حكومة وشعب الإمارات على التقدير، وعرج الأسطورة مشيرا إلى تجربته مع نادي الفجيرة، شاكرا اللاعبين على التعاون معه، ذاكرا أنهم كانوا يتعاملون معه بشكل رائع، لكن مارادونا ظهر عاتبا على الإدارة وقال إنها لم تدعمه ولم تتعاقد مع لاعبين كما وعدوه.

40 سنة

وعن تجربته الجديدة أكد مارادونا أنه يشكر ملاك نادي دينامو بريست على الثقة التي منحوها له، وقال: عشت 40 سنة في الملاعب وسأعمل على تقديم خبرتي الطويلة للنادي البيلاروسي، هي تجربة جديدة بالنسبة لي ولكن يجب أن أجتهد وأن أعطي فيها الكثير، أستطيع أن أكون رئيس ناد وأعتبر أن هذا تحد جديد في مسيرتي يجب أن أخوضه بكل قوة.

ورفض مارادونا تحديد أسماء لاعبين إماراتيين للانضمام إلى ناديه الجديد، وقال: اللاعب الإماراتي يمتلك إمكانات عالية ولكن ينقصه التدريب، سأعمل على استقطاب بعض الأسماء ولكن لا أستطيع تحديدها الآن، لأنه يجب مشاهدة الفريق أولا ومعرفة النقص لأقوم بعملية الاختيار.

شخصية رائعة

تحدث في المؤتمر أيضا فالداس إيفانا نائب رئيس النادي البيلاروسي، ذاكرا أن مارادونا شخصية رائعة، وأن ارتباط اسمه بناديه سيحقق له العديد من المكاسب، معتبرا أن التعاقد معه يعتبر حدثاً تاريخياً مهماً.