الواقعية تفرض نفسها في سباعيات مكتوم بن راشد

فرضت الواقعية نفسها أول من أمس، على نتائج الجولة الرابعة من دوري مجموعات سباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، المقامة حالياً في نسختها الثامنة، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، حتى الـ 19 من شهر رمضان المبارك.

وشهدت الجولة، انتصار أصحاب الخبرة على حساب الوافدين الجدد، بتحقيق بن درويش فوزا مهما على منافسه "الابتكار" بسبعة أهداف لهدف، وينجح فريق «راشد بن عمار» في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بتخطيه عقبة «إيزي هوم» بنتيجة «4-1»و

استعاد فريق الفهود نغمة الانتصارات، عقب سقوطه في المباراة الافتتاحية أمام بن درويش «2-1»

الانسحاب الأول

كما شهدت الجولة، ظهور حالة الانسحاب الأولى في البطولة، في ظل عدم حضور فريق «النجوم» في الموعد المحدد للقاء منافسه «88»، المقرر مسبقاً لحساب المجموعة الثالثة، ما دفع الحكم سالم البلوشي لمنح فترة الـ 15 دقيقة القانونية، قبل أن يطلق صافرته بإعلان تغيب النجوم، وفوز «88» بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

4 مباريات

ويستكمل مساء اليوم دوري المجموعات، بإقامة 4 مباريات، تنطلق الأولى في تمام العاشرة، بلقاء الوافدين الجديدين «الكتلان» مع «88»، و«إيزي هوم» مع النجوم لحساب المجموعة الثالثة، ليتبع في الحادية عشرة بلقائي المجموعة الرابعة، المقامين بصورة متزامنة، على أن يقام الأول منها على المعلب الفرعي رقم «1»، ويجمع «إم كيه إس» مع المتصدر بن درويش، فيما يستضيف الملعب الفرعي رقم «2» فريقي «الفهود» مع «الابتكار».

صدارة مشتركة

وبنتائج الجولة، لعب فريق النجوم دوراً في خلط أوراق المجموعة الثالثة، بعد أن ساهم هذا الانسحاب في فرض فريق «88» نفسه شريكاً على الصدارة، والنقطة السادسة مع فريق «راشد بن عمار»، مؤكدين أحقيتهما بانتزاع البطاقتين المؤهلتين للربع نهائي بصورة مبكرة، خصوصاً بعد تساوي كل من فرق «إيزي هوم» و«الكتلان الشارقة» و«النجوم» برصيد النقطة صفر والمركز الأخير.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة، واصل بن درويش صدارته فرق المجموعة برصيد ست نقاط من حالتي فوز، بفارق النقاط الثلاث عن كل من «إم كيه إس» و«الفهود» المتشاركين المركز الثاني، لتفرض خسارة الابتكار، تشاركه المركز الأخير مع شباب كاتالونيا برصيد صفر نقطة.

فوز مستحق

أمطر فريق بن درويش، شباك الوافد الجديد «الابتكار»، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الرابعة. وبانت شهية بن درويش واضحة للتهديف منذ انطلاق المباراة، بعد أن نجح لاعبه حسن يوسف في تسجيل هدفين في الدقائق الأولى، قبل أن يضيف زميله محمد طالب هدفين في الدقيقتين «16» و«23»، إلا أن الدقيقة «26»، حملت عنوان تقليص الفارق بتسجيل لاعب «الابتكار» حسن يوسف هدف فريقه في الدقيقة «26»، لكن ماكينة التسجيل لابن درويش، عاودت نشاطها عبر سالم سعيد، الذي نجح في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة «30»، الذي أتبع بالهدفين السادس والسابع، عبر حسن يوسف ولاحج صالح في الدقائق «37» و«39».

نغمة الفوز

استعاد فريق الفهود نغمة الانتصارات، عقب سقوطه في المباراة الافتتاحية أمام بن درويش «2-1»، وذلك بفوزه العريض الذي حققه الفهود أول من أمس، على الوافد الجديد شباب كاتالونيا بخماسية نظيفة في أولى مباريات المجموعة الرابعة.

ففي مباراة شهدت دقائقها الأولى نديةً واضحة من الفريقين، انتظر الفهود حتى الدقيقة 13 لافتتاح التسجيل عبر لاعبه جاسم مهدي، قبل أن ينجح زميله أحمد عبد الرحمن في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، لتواصل شهية الفهود زيارة الشباك عبر هدفي النجم الدولي الأسبق محمد عمر في الدقيقتين «27» و«29»، قبل أن يضيف محمد القايدي الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.