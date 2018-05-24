محمد عمر: عوّضنا خسارتنا السابقة

أكد نجم المنتخب الوطني الأسبق ولاعب فريق الفهود محمد عمر، أن استعادة الفريق لغة الانتصارات عقب الفوز على شباب كاتالونيا بخماسية نظيفة، كان كفيلاً بتعويض الخسارة المفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام بن درويش.

وقال عمر: إن دوري المجموعات يمنح الفرق فرصة لتصحيح أخطائها، وإعادة الحسابات بعد انتهاء الجولات السابقة وظهور السلبيات والعمل على تفاديها في مباريات الحسم، لينجح الفهود في تحقيق انتصارٍ مستحق، جاء ليعوض خسارتنا في المباراة الافتتاحية أمام «بن درويش»، وأضاف: نتطلع قُدُماً إلى تحقيق نتائج إيجابية في مبارياتنا المقبلة، ونطمح لمواصلة تقديم العروض الجيدة نحو السير قُدُماً إلى الأدوار النهائية، بل الوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات.